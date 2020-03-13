Overwatch Arşivleri 2020 etkinliği resmen başladı

Önceki Arşivler Kapışmalarının her biri yeni Zorluk Görevleri ve her hafta yeni bir kapışmayla oyuncuların karşısına çıktı. Bu yıl yepyeni ödüller de oyuncuları bekliyor. Dolayısıyla 12 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında oyuna giriş yapmanızda fayda var.

ZORLUK GÖREVLERİ

1. Hafta - İki Başkaldırı Görevi

Magma Dolu - Ölen rakipler lav saçar.

Kırılgan Kuvvet - Oyuncular %50 daha az cana ve hasar artışına sahiptir.

2. Hafta - İki İntikam Görevi

Keskin Nişancı - Sadece kritik vuruşlar rakiplere hasar verir.

Yakın Dövüş - Rakipler sadece yakınlarında bir oyuncu varken hasar alır.

3. Hafta - İki Yaklaşan Fırtına Görevi

Kanlı Ay Yükseliyor - Destek kahramanları seçilemez ve iyileşme etkileri azalır. Hasar vererek kendinizi iyileştirirsiniz.

Fırtına Öfkesi - Bazı rakipler hiddetli haldedir. Onları alt etmek hiddeti yayar.

HAFTALIK GÖREVLER

Haftalık Görevler, Arşivler etkinliğiyle birlikte geri dönüyor. Dokuz oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödüller kazanabilirsiniz.

Oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler kazanabileceğiniz ödüller arasında!

1. Hafta: Holi Symmetra (Epik)

2. Hafta: Pas Kaplı Torbjorn (Epik)

3. Hafta: Ayıcık Mei (Epik)

YENİ KOZMETİK İÇERİKLER

5 efsanevi kostüm

3 epik kostüm

Oyuncu simgeleri, ifadeler, spreyler



