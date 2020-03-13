Overwatch Arşivleri 2020 etkinliği resmen başladı
Blizzard'ın popüler oyunu Overwatch'ta arşivler açılıyor. Arşivler 2020 (Overwatch Archives 2020) etkinliği PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch'te başladı. Oyuncular, bu kez Overwatch'ın önemli olaylarına farklı bir pencereden bakacak.
Önceki Arşivler Kapışmalarının her biri yeni Zorluk Görevleri ve her hafta yeni bir kapışmayla oyuncuların karşısına çıktı. Bu yıl yepyeni ödüller de oyuncuları bekliyor. Dolayısıyla 12 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında oyuna giriş yapmanızda fayda var.
ZORLUK GÖREVLERİ
1. Hafta - İki Başkaldırı Görevi
Magma Dolu - Ölen rakipler lav saçar.
Kırılgan Kuvvet - Oyuncular %50 daha az cana ve hasar artışına sahiptir.
2. Hafta - İki İntikam Görevi
Keskin Nişancı - Sadece kritik vuruşlar rakiplere hasar verir.
Yakın Dövüş - Rakipler sadece yakınlarında bir oyuncu varken hasar alır.
3. Hafta - İki Yaklaşan Fırtına Görevi
Kanlı Ay Yükseliyor - Destek kahramanları seçilemez ve iyileşme etkileri azalır. Hasar vererek kendinizi iyileştirirsiniz.
Fırtına Öfkesi - Bazı rakipler hiddetli haldedir. Onları alt etmek hiddeti yayar.
HAFTALIK GÖREVLER
Haftalık Görevler, Arşivler etkinliğiyle birlikte geri dönüyor. Dokuz oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödüller kazanabilirsiniz.
Oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler kazanabileceğiniz ödüller arasında!
1. Hafta: Holi Symmetra (Epik)
2. Hafta: Pas Kaplı Torbjorn (Epik)
3. Hafta: Ayıcık Mei (Epik)
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