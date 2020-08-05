Overwatch 2020 Yaz Olimpiyatları başladı

YENİ OYUN MODU - LUCIOBALL REMIX

Bu, Lucioball'un daha hızlı, daha kaotik ve birden fazla top kullanılan bir versiyonu.

Maç boyunca sahada 2 top bulunuyor. Eğer toplardan biri gole çevrilirse, bu top kısa bir sürenin ardından yeniden ortaya çıkıyor.

Düzenli olarak ortaya çıkan bonus toplar 3 sayı değerinde.

Bir gol atıldığında oyuncuların konumları sıfırlanmıyor. Oynamaya devam ediyorsunuz.

Merhamet kuralı: Takımlardan biri 10 sayı öne geçerse oyun erken sonlanıyor.

Busan'a yeni sütunlar ve daha fazla duvarda kayma fırsatı ekleniyor.

Sydney'e pek çok sıçrama yüzeyi ve daha fazla duvarda kayma fırsatı ekleniyor.



LUCIOBALL GÜNCELLEMELERİ

Artık havadayken eğilerek yere atılabiliyorsunuz.

Lucio'nun bekleme süreleri çok daha düşük.

Lucio'nun itme ve yumruk menzilleri arttı.

Lucio biraz daha hızlı hareket ediyor.

Sıçrama yüzeyleri oyuncuları biraz daha yükseğe fırlatıyor.

Gol atıldığında artık kontrol cihazı titriyor.

Merhamet kuralı: Takımlardan biri 5 sayı öne geçerse oyun erken sonlanıyor.

HAFTALIK GÖREVLER

Hızlı Oyun, Rekabetçi Oyun ve Arcade modlarında bu görevleri tamamladığınızda, normalde Overwatch oynayarak elde ettiğiniz ödüllere ek olarak sınırlı süreliğine oyunda kalacak spreyleri, oyuncu simgelerini ve bir de epik kostümü kazanabilirsiniz.

1. Hafta:

3 Oyun Kazan | Baseballmari Oyuncu Simgesi

6 Oyun Kazan | Union Jack Spreyi

9 Oyun Kazan | Union Jack Tracer Epik Kostümü

2. Hafta:

3 Oyun Kazan | Golfmari Oyuncu Simgesi

6 Oyun Kazan | Kumdan Kale Spreyi

9 Oyun Kazan | Kumdan Kale Bastion Epik Kostümü

3. Hafta:

3 Oyun Kazan | Surfimari Oyuncu Simgesi

6 Oyun Kazan | Dondurma Spreyi

9 Oyun Kazan | Dondurma Orisa Epik Kostümü

YENİ KOZMETİK İÇERİKLER

Bu yılın Yaz Olimpiyatları etkinliğiyle birlikte 5 yeni Efsanevi Kostüm (Tropik Baptiste, Cankurtaran Pharah, Feskarn Brigitte, Karate Doomfist, Sörfçü Echo) ve 3 yeni Epik Kostüm oyuna gelecek.

Haftalık Görev ödüllerine ek olarak, yeni kozmetik içerikler arasında 2 gösteriş animasyonu, 1 ifade, 3 poz, 7 oyuncu simgesi ve 2 sprey bulunuyor.



