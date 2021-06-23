Outlook indir - Microsoft Outlook nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm mail uygulaması

Outlook programı Microsoft programı tarafından geliştirilmiş ve yazılmış bir programdır. Outlook ilk kez 2012 yılında piyasaya sürüldü. Tam olarak dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı bulunan bir uygulamadır.

Outlook Nedir ve Ne İşe Yarar?

E-posta servis ağına Outlook denilmektedir. Tam olarak bu programı mail alıp vermek için kullanabilirsiniz. Outlook programı 106 dili destekleyen bir uygulamadır. Outlook programı mail gönderme ve mail almayı sağlayan hızlı bir programdır. Bu programı kullanarak taslak mailler oluşturabilir oluşturmuş olduğunuz bu taslak mailleri de doğrudan kullanıcılara gönderebilirsiniz. Outlook üzerinden toplu mail de gönderme imkanınız vardır. Bundan dolayı Outlook programı çok fazla tercih edilmektedir. 2013 yılında Hotmail servis ağı ile birleşmiştir.

Outlook Nasıl İndirilir?

Outlook programını indirmek için ilk olarak Microsoft sitesine doğrudan giriş sağlayabilirsiniz. Buradan Outlook indir seçeneğine tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Eğer telefondan indirme işlemi yapacaksanız uygulama indirme marketlerinde yani google play ve app store uygulamalarında bir hesap oluşturmanız şarttır. Hesap oluşturduktan sonra arama butonu yerine gelerek "outlook" yazarak programı indirebilirsiniz. Outlook programı bu şekilde hızlıca sisteminize kurulur.

Outlook IOS App Store İndirme Linki

Outlook programını indirmek için aşağıda bulunan linki kullanabilirsiniz. İşte o link;

" https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596 "

OUTLOOK IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Outlook Android Google Play İndirme Linki

Outlook android google play için indirme linki aşağıda yer almaktadır. İşte o link;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=tr&gl=US "

OUTLOOK ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Outlook Nasıl Yüklenir?

Outlook programını indirmek için ilk olarak indirme linklerini kullanabilirsiniz. İndirme linkleri doğrudan otomatik indirmeyi başlatacaktır. Bu şekilde telefonunuza ya da tabletinize outlook programını yükleyebilirsiniz.

Outlook Nasıl Kullanılır?

Outlook programı çok hızlı bir programdır. Kullanılması da son derecede kolaydır. Bunun için ilk olarak bir mail adresi oluşturmanız gerekiyor. Mail adresi oluşturduktan sonra sol tarafta sık kullanılanlar ve aşağı tarafta da klasörler butonunu göreceksiniz. Sık kullanılanlar butonunda gelen kutusu sekmesine tıkladıktan sonra sizin adınıza gelmiş olan mailleri buradan kontrol edebilirsiniz. Mailin üstüne tıkladıktan sonra hemen altında yanıt ver butonuna da basabilir buradan gelen maile yanıt verebilirsiniz.

Sık kullanılanlar butonu altında yer alan taslaklar kısmına da tıkladıktan sonra burada daha önce yazmadığınız kaydettiğiniz mailleri oluşturabilirsiniz. Hemen üst kısımda ara butonu bulunmaktadır. Ara'ya tıkladıktan sonra buradan da maillerinizi kontrol edebilir eski maillerinizi bulabilirsiniz. Sol üst kısımda ise yeni ileti butonu yer almaktadır. Bu butona tıkladıktan sonra istediğiniz kişiye mail atabilirsiniz.

Outlook'un Özellikleri Neler? Outlook İncelemesi

- Outlook ile mail gönderip mail alabilirsiniz.

- PDF ya da XPS olarak mailleri kaydedebilirsiniz.

- Maillere taslaklar oluşturabilirsiniz.

- Outlook içerisinde entegre RSS toplayıcı yer almaktadır.

- Bulut kaynağı ile doğrudan çalışmaktadır.

- Grup mesajları da oluşturabilirsiniz.

- Microsoft tarafından oluşturulmuş ve halen geliştirilmektedir.

- Hızlı erişim çubuğu ile kişileri ve görevleri yönetebilirsiniz.

- Göndermiş olduğunuz mailleri e-posta imzası ekleyebilirsiniz.

- Göndermiş olduğunuz maillere CC ekleyerek başka bir kişinin o mailden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Outlook Nasıl Silinir?

Outlook silmek için uygulama üzerine basılı tutarak çıkan çarpı seçeneğine tıklayarak uygulamayı silebilirsiniz.