Outlast 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Outlast 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Korku oyunları denildiği zaman akla il gelecek olan Outlast 2 oyunu sistem gereksinimleri belirlenmiştir. Bu oyunu oynayabilmek için sistem gereksinimleri minimum ve önerilen gereksinimler olarak 2 şekilde açıklanmıştır.

Outlast 2 Red Barrels tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir oyundur. Bu oyun bir korku oyunudur. 2013 yılında çıkan Outlast 2 içerisinde hayatta kalma korkusu yaşanmaktadır. Vahşi bir doğa içerisinde araştırmacı bir gazete olarak hayatta kalma mücadelesinin verildiği bir oyundur.

Outlast 2 Sistem Gereksinimleri

Outlast 2 sistem gereksinimleri karşılanması sonucunda kullanıcılar oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirler. Outlast 2 minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

- İşletim sistemi Windows Vista, 7 veya 8 (64 bit) olmalıdır.

- İşlemci Intel Core i3-530 veya AMD FX 4100 olmalıdır.

- 4 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870 olmalıdır.

- 1 GB VRAM olmalıdır.

- DirectX 10 sürüm olmalıdır.

- 30 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

- DirectX Compatible ses kartı olmalıdır.

Outlast 2 önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir:

- İşletim sistemi Windows 10 (64 bit) olmalıdır.

- İşlemci Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 2600 olmalıdır.

- 8 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850 olmalıdır.

- 2 GB VRAM olmalıdır.

- DirectX 11 sürüm olmalıdır.

- 30 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

- DirectX Compatible ses kartı olmalıdır.