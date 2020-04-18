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Teknoloji
Haber Giriş: 18.04.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Outlast 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Outlast 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

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Outlast 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Outlast 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
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Korku oyunları arasında en çok sevilen oyunlardan birisi de Outlast 2 oyunudur. Outlast 2 oyunu oynayabilmek için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Peki Outlast 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hangileridir? Outlast 2 oyunu için hangi teknolojik alt yapısı ile verimli oynanabileceği hakkında bilinmesi gerekenler.

Korku oyunları denildiği zaman akla il gelecek olan Outlast 2 oyunu sistem gereksinimleri belirlenmiştir. Bu oyunu oynayabilmek için sistem gereksinimleri minimum ve önerilen gereksinimler olarak 2 şekilde açıklanmıştır.

 Outlast 2 Red Barrels tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir oyundur. Bu oyun bir korku oyunudur. 2013 yılında çıkan Outlast 2 içerisinde hayatta kalma korkusu yaşanmaktadır. Vahşi bir doğa içerisinde araştırmacı bir gazete olarak hayatta kalma mücadelesinin verildiği bir oyundur.

 Outlast 2 Sistem Gereksinimleri

 Outlast 2 sistem gereksinimleri karşılanması sonucunda kullanıcılar oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirler. Outlast 2 minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

 - İşletim sistemi Windows Vista, 7 veya 8 (64 bit) olmalıdır.

 - İşlemci Intel Core i3-530 veya AMD FX 4100 olmalıdır.

 - 4 GB RAM bellek olmalıdır.

 - Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870 olmalıdır.

 - 1 GB VRAM olmalıdır.

 - DirectX 10 sürüm olmalıdır.

 - 30 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

 - DirectX Compatible ses kartı olmalıdır.

 Outlast 2 önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir:

 - İşletim sistemi Windows 10 (64 bit) olmalıdır.

 - İşlemci Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 2600 olmalıdır.

 - 8 GB RAM bellek olmalıdır.

 - Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850 olmalıdır.

 - 2 GB VRAM olmalıdır.

 - DirectX 11 sürüm olmalıdır.

 - 30 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

 - DirectX Compatible ses kartı olmalıdır.

 

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