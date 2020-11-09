Otomotiv ve teknoloji şirketleri bir araya geliyor

IAEC'den yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyanın en büyük otomotiv ve teknoloji şirketlerinin önemli isimlerini bir araya getiren Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı, bu yıl da "Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı" ana temasıyla otomotivin geleceğine yön verecek uzman isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

9-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek IAEC 2020’nin konuşmacıları arasında BMW Otonom Sürüş Stratejileri Bölüm Başkanı Armin Graeter, Amazon Web Services (AWS) İş Geliştirme Direktörü Massimo Cavazzini ve Akıllı Şehirler Komitesi ile Çin Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütü (CIECA) Başkanı ve Smart Cities Danışmanlık (SCC) Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. James Chiao dikkatleri çekiyor.

IAEC 2020’nin bu sene özellikle bağlantılı araçlar, otonom araç teknolojileri, akıllı şehirler, şarj altyapısı ve nesnelerin interneti alanlarında küresel çapta ses getirecek çıktılarının olması bekleniyor.

Video konferanslarla online olarak gerçekleşecek

Açıklamada verilen bilgilere göre, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) iş birliği ile düzenlenen IAEC 2020, dört gün boyunca Türkiye ve dünyadan, bağlantılı araç teknolojilerinden şarj altyapılarına kadar birçok konuda uzman isimleri otomotiv profesyonelleri ile buluşturacak.

BMW, Bosch, FEV, AVL, Arçelik, Ford Otosan, Vestel gibi otomotiv sektörünün uluslararası ve ulusal platformda önemli kurumlarından katılımcıların da yer alacağı IAEC 2020, bu sene pandemi nedeniyle video konferanslar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek.

Ana teması "Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı" olan IAEC 2020’de ele alınacak diğer konu başlıkları ise; "Kolaylaştırıcılar - Nesnelerin İnterneti ve 5G", "Veri Yönetimi, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik", "Bağlantılı Araçlarda İletişim Güvenliği", "Otonom Araçlar", "Akıllı Şehirler", "Bağlantılı Elektrikli Araçlar" ve "Eğitim ve Ar-Ge" olacak.

Konferansa katılım, detaylı program ve diğer konuşmacılara www.iaec.ist web adresi üzerinden ulaşılabilecek.



