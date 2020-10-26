Otomotiv şirketinden çok daha fazlası: Tesla

Tüm dünyada elektrikli araçlarıyla tanınan Tesla, birçok farklı sektörde izlediği başarılı stratejiyle gelirlerini artırmaya ve kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Açıklanan 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Tesla’nın cirosu 8,77 milyar dolar oldu. Pandemide otomotiv sektörü büyük zorluklar yaşamasına rağmen Tesla 8,36 milyar dolarlık ciro tahminlerini aşmayı başardı. Şirketin cirosunun 2019 yılında 6,30 milyar dolar olduğu da hesaba katıldığında, Tesla yüzde 39’luk artışla önemli bir başarı yakaladı. Hisse başına 57 cent kâr yapması beklenen Tesla, 76 cent ile bu alanda da beklentileri aştı.

Tesla tarihinin en iyi üç aylık dönemini geçirerek kendi rekorunu kırmayı başardı. Tesla’nın CEO’su Musk da bu dönemin kendileri için rekor odluğunu belirtirken, Tesla üst üste beşinci kez kâr etti.

2019 yılına kıyasla elektrikli araç satışı yüzde 44 artan Tesla, bu çeyrekte yaklaşık 139 bin araç teslimatı yaptı. Ayrıca şirket 2020 yılında toplamda 318 bin elektrikli araç teslimatını da geçmiş oldu. Şirketin teslimatlarındaki bu başarısında Model 3 ve Model Y araçlarına gösterilen talep büyük rol oynadı. Pandemiye rağmen hedef büyütmeye devam eden Tesla, 2020 sonuna gelindiğinde yıllık bazda 500 bin araç üretmeyi ve bu araçların teslimatını tamamlamayı hedefliyor.

Enerji depolama sektöründe de başarılı bir strateji izleyen Tesla 2020 yılı üçüncü çeyrekte 750 MWh kapasite ile kendi rekorunu kırdı. Bu kapasite, şirketin 2019 yılı üçüncü çeyreğindeki kapasitesinin 2 katı anlamına geliyor. Megapack ile büyük ölçekli enerji depolama sağlayan şirket, evler için enerji depolama sağlayan Powerwall ürünüyle de ön plana çıkıyor. Özellikle de Kaliforniya’da elektrik şebekesinde yaşanan dengesizlikler nedeniyle kullanıcılar Powerwall ürününe yoğun rağbet gösteriyor.

Otomotiv şirketi olmanın çok daha ötesine geçmeyi başara Tesla enerjiden yapay zekaya kadar farklı alanlarda teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bu da Tesla’nın otomotiv şirketi olmanın ötesinde, dev bir teknoloji şirketi olduğunu gösteriyor. Şirketin enerji depolama, elektrikli araç şarj istasyonları ve otopilot gibi farklı alanlarda donanım ve yazılım geliştirme çalışmaları, Tesla’nın odak noktasının tek bir sektör olmadığının kanıtı niteliğinde. Ayrıca şirketin gelecekte elektrikli araç paylaşımı gibi yenilikçi iş modelleri üzerinde de çalışması, Tesla’nın hayatımızda daha fazla yer alacağını gösteriyor.





Burak Kesayak

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