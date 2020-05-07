Otomatik deşifre programına ilgi yüzde 40 arttı

Türkiye'nin birçok kurumu homeoffice (evden çalışma) sistemine geçerek çalışanlarının koronavirüs sebebiyle evlerinde daha güvenli şartlarda çalışmasını amaçlıyor. Evden çalışma yöntemine geçilmesiyle, tüm toplantılar artık online sistemler üzerinden yapılıyor.



Toplantılar sırasında kaydedilen ses kayıtlarını daha sonrasında yazıya dökmek için deşifre programlarına ilgi arttı. Görüşme ses kayıtlarının otomatik deşifre edilmesi servislerine ilgi gösterenlerin uzaktan çalışanlar, toplantıları dijital ortama taşıyan kurumlar ve uzaktan eğitim alan öğrenciler olduğu tespit edildi.



Toplantı sırasında kaydedilen 1 saatlik sesin yazıya dökülmesi uzun zaman alabiliyor, otomatik deşifre programlarını tercih eden kurumlar ses kayıtlarını yükledikleri sistem sayesinde hem işgücü hem de zaman tasarrufu sağlıyor.