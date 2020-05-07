MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOtomatik deşifre programına ilgi yüzde 40 arttı
GeriTeknoloji Otomatik deşifre programına ilgi yüzde 40 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 08:40,Son Güncelleme:

Otomatik deşifre programına ilgi yüzde 40 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomatik deşifre programına ilgi yüzde 40 arttı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs pandemi döneminde evden çalışma sistemine geçilmesi sonucunda dijital ortam görüşmelerinin sayısında artış yaşandı. Yaşanan artış hızıyla birlikte yapılan görüşmelerdeki ses kayıtlarının deşifresi (yazıya dökülmesi) işlemini kolaylaştıran programlara olan ilgi de arttı.

Türkiye'nin birçok kurumu homeoffice (evden çalışma) sistemine geçerek çalışanlarının koronavirüs sebebiyle evlerinde daha güvenli şartlarda çalışmasını amaçlıyor. Evden çalışma yöntemine geçilmesiyle, tüm toplantılar artık online sistemler üzerinden yapılıyor.

Toplantılar sırasında kaydedilen ses kayıtlarını daha sonrasında yazıya dökmek için deşifre programlarına ilgi arttı. Görüşme ses kayıtlarının otomatik deşifre edilmesi servislerine ilgi gösterenlerin uzaktan çalışanlar, toplantıları dijital ortama taşıyan kurumlar ve uzaktan eğitim alan öğrenciler olduğu tespit edildi.

Toplantı sırasında kaydedilen 1 saatlik sesin yazıya dökülmesi uzun zaman alabiliyor, otomatik deşifre programlarını tercih eden kurumlar ses kayıtlarını yükledikleri sistem sayesinde hem işgücü hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle