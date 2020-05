Otellerde 'temassız' dönem

WeBee, otellerin misafirleriyle daha iyi etkileşime girmesi adına geliştirilen bir mobil uygulama. Bu uygulamayı indiren otel müşterileri, otellerde yapmaları gereken pek çok işlemi personele ihtiyaç duymadan çözebiliyor. Uygulamayla ilgili detayları Zan ile konuştuk:

Webee ismi nereden geliyor?



Türk yatırımı olmamıza rağmen ilk günden global pazarları hedefledik ve ürünümüzün markasını İngilizce We Enable BEtter Engagement harflerinden oluşan WeBee üzerine konumlandırdık. Yani biz otellerin misafirleri ile olan etkileşiminin daha iyi olmasına olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda İngilizce We (Biz) ve Bee (Arı) kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Bee ise Arı gibi çalışmayı sevdiğimizin bir sembolü.



Uygulamayı kaç müşteri bugüne kadar kullandı? Ne yönde geri bildirimler alıyorsunuz?



Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Uygulamamızı kullanan otel misafileri konakladıkları oteller için yüksek itibar skoru veriyor ve memnuniyetlerini bildiriyorlar. Şu ana kadar 18 ülkede 125'in üzerinde otel ile anlaşmamız var ve her geçen gün artıyor. LinkedIn'deki paylaşımımızın altına müşteri otellerimizin memnuniyet dolu ifadeler bırakmaları bizleri fazlasıyla memnun etti. Şu anda firmamıza yatırım yapmak isteyen bir çok yerli ve yabancı firma da bizimle görüşme taleplerinde bulunmaya başladı.



İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde platformunuza olan ilginin ne düzeyde artmasını bekliyorsunuz? Bu yönde özel bir çalışmanız bulunuyor mu?



WeBee ile zaten sosyal mesafelendirme ve cep telefonu ile kapı açma özellikleri pandemi öncesinde de vardı. Ancak bu süreçte ürünümüze pandemi ile otellerin mücadele edebilmesi için yeni özellikler ekledik. Bunlar temassız check-in, garson çağırma, yiyecek içecek siparişi için dijital menü ve sipariş yapılabilmesi, ödemelerin de mobilden alınması oldu.



Bu özellikler için mevcut müşteri otellerimizden de bu zor dönemde hiçbir ek ücret talep etmedik. Bunu özellikle vurgulamak isteriz. Bu zor dönemde otellerimizin yanında yer alarak kendilerine destek olmayı tercih ettik.



Türkiye dahil dünya geneline baktığınızda en etkin olduğunuz ülkeler hangileri?



Türkiye'ki pazar liderliğimize ek olarak birçok ülkede rağbet görüyor ve taktir ediliyoruz. Örneğin Maldivler Turizm Ajansı bizim çok iyi bir ürün olduğumuzu belirterek adadaki tüm otellere WeBee'yi önerdi. Bunun dışında İtalya, Oman, Birleşik Arap Emirlikleri, Maritius Adası, Malta, Azerbaycan, Avusturalya, Almanya gibi ülkelerde de aktifiz.



Webee benzeri bir platform var mı? Uygulamanın çıkış noktasında size ilham veren bir girişim oldu mu?



Yurtdışındaki rakiplerimize göre hem misafir kullanımı için hem de otel çalışanlarına iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğumuz için genelde yurtdışındaki rakiplerimizle karşı karşıya geldiğimizde öne çıkıyoruz. Ülkemize de 3 milyon dolar gibi yüksek bir yatırım yaparak bu kadar geniş özellikli bir teknoloji geliştiren başka bir firma yok.



Benzeri ürünler var ama biz bu işe uzun süredir yatırım yapıyoruz ve olaya sadece "teknoloji" perspektifinden yaklaşmıyoruz. Şirketimizde turizm sektöründe çok tecrübeli çalışan arkadaşlarımız var. Turizm sektörünü iyi bilen, anlayan bir ekip ve 21 yıllık bir teknoloji şirketi olarak bu alanda iyiyiz.



Tourism and Hotel Awards tarafından 2019 yılında Avrupa'nın en iyi otel misafir etkileşim platformu seçildik. WeBee: Guest Engagement Platform Of The Year In Europe, ödülünü ülkemize kazandırdık.



Gelir modelinizden bahseder misiniz? Otellerle olan anlaşma çerçeveniz nasıl oluşuyor?



Gelir modelimiz bir seferlik bir kurulum bedeli sonrasında Servis olarak yazılım diye adlandırılan (SaaS) modeline dayanıyor. Otellere bu teknolojiyi satan bir firma değiliz. Aylık kiralama bedeli ile ilerliyoruz ve bu bedelin içerisinde sadece teknolojiyi sunmakla kalmıyoruz, ürünün barındırılması, her 6-12 ay sıklıkla değişen mobil işletim sistemlerine uyumlu olarak bakım ve sürüm güncellemelerinin yapılması gibi konularda hizmet veriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz olarak otellerimiz için "müşteri başarı programımız" var.



Bu program ile otellere dünyadaki en iyi fikirleri paylaşarak, mobil uygulamanın otelin misafiri tarafından indirilmesi ve kullanılmasını sağlıyoruz. Bu özellik sayesinde uluslararası rakiplerimizden çok daha yüksek uygulama indirme ve kullanma oranlarını yakaladık. Biz de uygulamayı indiren ve talep yapan misafirler konaklama başına ortalama 4 kez talep yapıyor ve bu talepler de otellere oda başına 36 usd/ay ek gelir kazandırıyor.



Örneğin 1.000 odalı bir otel, bizim müşteri başarı programı ile kendisi ile paylaştığımız önerileri başarıyla uyguladığında aylık 36.000 usd ek gelir kazanma potansiyeline erişiyor. Otellere çok uygun fiyatlama yapımızdan dolayı, oteller yatırımın geri dönüşünü çok hızlı elde ediyorlar. Hem maddi hem de manevi anlamda.

Salgın süreci ile turizm ağır bir yara aldı; bu tablo sizi nasıl etkiledi? Bundan sonraki günler beklentiniz ne yönde?



Pandemi ile birlikte dijitalleşme hızlandı. Bizim müşteri otellerimiz sadece pandemi ile mücadele etmekle kalmayıp aynı zamanda gelirlerini arttırıyorlar, operasyonlarının verimliliği artarken maliyetleri düşüyor, Internet itibar sitelerinde puanları artıyor. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da ofis açarak o bölgede büyümek. Amerika'da, Ortadoğu'da ve Uzakdoğu'da zaten iş ortaklarımız ile satış süreçlerimizi yönetiyoruz.