Oteller COVID-19 ile birlikte hacker'lara karşı da önlem almalı

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlanıyor. Bu yıl yaz tatilleri her ne kadar Covid-19’un gölgesi altında geçecek olsa da oteller, önemli hijyen tedbirleri alarak tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak otellerin Koronavirüs’e karış aldıkları tedbirler kadar hackerlere karşı da ciddi güvenlik önlemleri alması gerekiyor. Birçok otelin ortak Wi-Fi ağlarına sızmayı başarabilen ya da benzeri ortak Wi-Fi ağları oluşturan hackerler, tatilcilerin ve otellerin bu yaz da kabusu olabilir. Evmez, sık karşılaşılan ortak Wi-Fi saldırısına karşı otelleri uyarırken tatilcilere de 5 öneride bulunuyor.

20 Yıldan Fazladır Aynı Strateji İle Saldırılıyor

Oteller ve tatilciler ortak Wi-Fi tehditlerine yeterince gerekli önemi göstermiyor. Güvenilen kablosuz ortamlarda 20 yıldan fazladır hackerler tarafından uygulanan, şeytan ikiz olarak da bilinen Evil Twin saldırısı tamamen aynı ağın adını kullanarak tatilcileri tuzaklarına düşürüyor. Otellerin ağlarına da sızarak tatilcileri de tehdit eden hackerlerin yıllardır aynı stratejiyle hareket ettiğini belirten Yusuf Evmez, hem otellere hem de tatilcilere büyük zararlar veren saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve çözümlerin uygulanması gerektiğini aktarıyor.

Oteller ve Havaalanlarının Sadece %9’u Gerekli Güvenlik Önlemlerini Alıyor

WatchGuard’ın geçtiğimiz dönemlerde 5 ülkede 12 otel ve 13 havaalanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada sadece 4 konum Evil Twin vb. saldırı çeşitlerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldığı raporlanmıştı. %9 gibi çok düşük oranda bir güvenlik oranın oluşmasının hackerleri daha da iştahlandırdığını belirten Yusuf Evmez, gerekli güvenli önlemlerini almayan otellerin yanı sıra ortak Wi-Fi ağlarını kullanırken dikkatli olmayan tatilcilerin de hackerlerin ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ediyor.



Güneşlenirken Mağdur Olmayın

Otellerin sundukları internet hizmetinin hackerler tarafından manipüle edilerek misafirler için güvenlik riski oluşturmasını engelleyebilmesi adına güvenlik duvarı ve WIPS özellikli erişim noktalarını kullanması gerektiğinin altını çizen WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bu sayede giriş önleme sistemlerini, WIPS güvenlik sensörünü ve Wi-Fi güvenliğine dair otomatik raporları aktif olarak takip edebileceklerini de aktarıyor. Tatil döneminde sık sık otellerdeki ortak Wi-Fi ağlarını kullanan tatilcileri de uyaran Evmez, güneşlenirken ya da otelin lobisinde soğuk bir şey içerken tatilcilerin dikkat etmesi gereken 5 öneriyi de sıralıyor.

1. Kablosuz ağ isimlerine dikkat edin. Eğer bulunduğunuz lokasyondaki halka açık Wi-Fi ağlarının isimleri birbirine çok benziyorsa onlara şüpheyle yaklaşın.

2. Online alışveriş işlemlerinizde 4G bağlantınızı kullanın. Bankacılık, e-ticaret veya uçak bileti gibi işlemleriniz için 3G veya 4G bağlantınızı kullanmayı tercih edin.

3. Aralıklarla telefonunuzun ağ hafızasını silin. Cihazlarınızda kaydedilmiş Wi-Fi ağlarını ara ara silerek telefonunuzu temizleyin.

4. Ağlara otomatik bağlanmayın. Yeni bir ağa bağlanacağınız zamanlarda telefonunuzun otomatik bağlanma özelliğini kapatın. Ayrıca, belirli aralıklarla Wi-Fi ağını telefonunuza unutturun ve tekrar giriş yapın.

5. Yanlış şifreyle internete girmeye çalışın. Oteldeki ortak Wi-Fi ağına yanlış şifre ile bağlanmayı deneyin. Eğer internete girmeyi başarırsanız bu birinin sizi izleyeceğinin ve bilgilerinizin güvende olmadığının bir göstergesidir.