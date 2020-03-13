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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 13.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı demir yağdığı keşfedildi

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Öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı demir yağdığı keşfedildi
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Öte gezegen WASP-76b'de demirin sıvı halde yağmur gibi yağdığı bildirildi.

Gök bilimcilerin, Avrupa Astronomik Araştırma Örgütüne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ile yaptığı gözlemlerin sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı. 

Gözlemler, bilim insanlarına gün içinde sıcaklığın 2 bin 400 derecenin üzerine çıktığı dev öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı halde demir yağdığını düşündürdü. 

İspanya'da Astrobiyoloji Merkezi'nde görevli Maria Rosa Zapatero Osorio, "Gözlemler, demir buharının WASP-76b'ın gündüz olan tarafında atmosferde bol miktarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu demirin bir bölümü gezegenin dönüşü ve atmosferik rüzgarlar nedeniyle gece tarafına geçiyor. Burada çok daha soğuk ortamlara maruz kalan demir, sıvılaşıp yağmur gibi yağıyor." değerlendirmesini yaptı. 

Cenevre Üniversitesinden Dr. David Ehrenreich de BBC News'e yaptığı açıklamada, "Su damlacıklarının çiselemesinin yerine, gökten demir damlalarının yere düştüğünü hayal edin." yorumunu yaptı. 

WASP-76b, Dünya'ya 640 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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