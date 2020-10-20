Ornn Counter (Ct) - Ornn Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Ornn Counter (CT), Freljordian'ın demircilik ve de zanaatkârlık ruhu olmaktadır. Hearth Home'un yanardağının alt kısmındaki lav mağaralarından da dövülmüş büyük olan bir demirhanenin yalnızlığında çalışmaktadır. Orada, erimiş olan kayaları büyük kazanlar içinde de kaynatarak metalleri iyice arındırıp eşsiz bir kaliteye sahip eşya elde edilmektedir. Özellikle Volibear, dünyayı dolaştığı zaman fanilerin işlerine karıştığında da Ornn Counter (CT), Ocak Yuva'sından bu güvensiz olan varlıklara ya sadık çekiçleri ve ya dağların ateşli olan gücü ile hadlerini bildirmek amacı ile çıkmaktadır.

Ornn Counter (CT) İyi Yönleri ve Genel Yetenekleri

Volkanik patlama bu yetenekte Ornn, yere vurup düşmanlara hasar veren ve de yavaşlatan bir yarık göndermektedir. Küçük bir gecikmeden sonra da, bitiş noktasında magma sütunu oluşmaktadır. Yaşayan ocak yeteneğinde Ornn, sarf malzemeleri herhangi bir yerden bir başka yere taşımak amacı ile altın harcayabilir. Harlı ateş gücünde Ornn ilerleyerek ateş saçar ve de kendini korur. Bu yetenek çok önemlidir.

Son alevler tarafından da vurulmuş düşmanlar hemen kavrulmuş hale gelir. Kavuran hücum yeteneğinde Ornn direk hücum eder ve içinden geçtiği tüm düşmanlara hasar verir. Ornn hücum esnasında yüzey şekilleri ile birlikte çarpışır ise çarpışma hasar vermekte olan ve düşmanları savurmakta olan bir şok dalgası yaratır. Ocağın çağrısı yeteneğinde ise Ornn, belirli bir bölgede artan hız ile kendisine doğru ilerlemekte olan büyük bir elemental çağırmaktadır. Elementalin ezdiği tüm düşmanlar da hasara uğrayıp yavaşlarlar ve de kavrulmuş bir şekle gelirler. Ornn, elementalin isabet ettiği bir yöne doğru yönlendirme gücünü yeniden kullanır. .

Ornn Counter (CT) Karşı İyi Olan Rakipler

Jax, darius, urgot, fiora, yasuo ve de teemo olmaktadır.

Ornn Counter (CT) Karşı Kötü Olan Rakipler

Garen, camille, singed, pantheon, tahm kench ve de cho'gath olmaktadır.