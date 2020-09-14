MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOrman yangınlarına karşı İHA ile mücadele dönemi
GeriTeknoloji Orman yangınlarına karşı İHA ile mücadele dönemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:10 | Son Güncelleme:

Orman yangınlarına karşı İHA ile mücadele dönemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orman yangınlarına karşı İHA ile mücadele dönemi
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin orman varlığını tehdit eden yangınlarla mücadelede kullandığı insansız hava araçları (İHA) ve 3 boyutlu meteorolojik sunumlar, söndürme çalışmalarında etkin rol alıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, müdürlüklerinin geçmişten bugüne teknolojiyi en iyi kullanan ve son teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye'de elektronik ortamda ilk seçim sayımının 1981 yılında Orman Genel Müdürlüğüne ait bilgisayarlarla yapıldığını belirten Karacabey, "Sayın bakanımızın bize gösterdiği vizyon çerçevesinde teknolojiyi kullanma konusunda hep bir adım ötesini hedefliyoruz. Özellikle bu yıl ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'ların, yangınları gözetleme ve yönetme anlamında ciddi katkıları oldu." dedi.

Genel müdürlük bünyesinde Türkiye çapında 125 tanesi termal kameralı 776 yangın gözetleme kulesi olduğunu anlatan Karacabey, "Bu sistemimizin üzerine İHA'lardan aldığımız görüntü ve verileri de ekleyince, mevcut kullandığımız sistemin bir adım önüne geçmiş olduk. İHA'lar gözetleme kulelerimizin göremediği vadilerde başlayan yangınları erken tespit edebiliyor. Bu sayede bölgeye müdahaleyi daha erken yaparak daha az alanın yangından etkilenmesini sağlıyoruz ve yangının büyümesinin önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

İHA'lar gece gören gözlerimiz

Orman yangınlarında gündüz kadar gece yapılacak müdahalenin de önemli olduğunu vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Bizim yangın yönetim helikopterlerimiz maalesef gece uçamıyor. Bu nedenle sahanın geceki durumunu ve yangının ilerleyişini göremiyorduk. İHA'lar, geceleri sahayı görememekten kaynaklı eksikliğimizi ortadan kaldırıyor. Gece nerelerde sıcak noktalar var, yangın nereye ilerliyor, bunları İHA sayesinde öğrenebiliyoruz. Bu sistemin üzerine meteorolojiden gelen yine yerli üretim 3 boyutlu verileri ve araç takip sistemimizi de ekleyerek ileride çok daha verimli ve karar vermemizi kolaylaştıracak bir sistemi hayata geçiriyoruz."

Türkiye, orman yangınlarını söndürmede 1 numara

Türkiye'nin büyük bir orman varlığına sahip olduğuna ve her yıl çıkan yangınların bu varlığı tehdit ettiğine değinen Karacabey, bu tür yangınları söndürmede Türkiye'nin en başarılı ülke olduğunu kaydetti.

Karacabey, "Bu gelişmiş yerli üretim teknolojiyi kullanarak tüm bu saydığımız alanlarda daha başarılı olacağımıza ve orman varlığımızın kaybolmasını önlemek adına önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle