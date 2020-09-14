Orman yangınlarına karşı İHA ile mücadele dönemi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, müdürlüklerinin geçmişten bugüne teknolojiyi en iyi kullanan ve son teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye'de elektronik ortamda ilk seçim sayımının 1981 yılında Orman Genel Müdürlüğüne ait bilgisayarlarla yapıldığını belirten Karacabey, "Sayın bakanımızın bize gösterdiği vizyon çerçevesinde teknolojiyi kullanma konusunda hep bir adım ötesini hedefliyoruz. Özellikle bu yıl ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'ların, yangınları gözetleme ve yönetme anlamında ciddi katkıları oldu." dedi.

Genel müdürlük bünyesinde Türkiye çapında 125 tanesi termal kameralı 776 yangın gözetleme kulesi olduğunu anlatan Karacabey, "Bu sistemimizin üzerine İHA'lardan aldığımız görüntü ve verileri de ekleyince, mevcut kullandığımız sistemin bir adım önüne geçmiş olduk. İHA'lar gözetleme kulelerimizin göremediği vadilerde başlayan yangınları erken tespit edebiliyor. Bu sayede bölgeye müdahaleyi daha erken yaparak daha az alanın yangından etkilenmesini sağlıyoruz ve yangının büyümesinin önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

İHA'lar gece gören gözlerimiz

Orman yangınlarında gündüz kadar gece yapılacak müdahalenin de önemli olduğunu vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Bizim yangın yönetim helikopterlerimiz maalesef gece uçamıyor. Bu nedenle sahanın geceki durumunu ve yangının ilerleyişini göremiyorduk. İHA'lar, geceleri sahayı görememekten kaynaklı eksikliğimizi ortadan kaldırıyor. Gece nerelerde sıcak noktalar var, yangın nereye ilerliyor, bunları İHA sayesinde öğrenebiliyoruz. Bu sistemin üzerine meteorolojiden gelen yine yerli üretim 3 boyutlu verileri ve araç takip sistemimizi de ekleyerek ileride çok daha verimli ve karar vermemizi kolaylaştıracak bir sistemi hayata geçiriyoruz."

Türkiye, orman yangınlarını söndürmede 1 numara

Türkiye'nin büyük bir orman varlığına sahip olduğuna ve her yıl çıkan yangınların bu varlığı tehdit ettiğine değinen Karacabey, bu tür yangınları söndürmede Türkiye'nin en başarılı ülke olduğunu kaydetti.

Karacabey, "Bu gelişmiş yerli üretim teknolojiyi kullanarak tüm bu saydığımız alanlarda daha başarılı olacağımıza ve orman varlığımızın kaybolmasını önlemek adına önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.



