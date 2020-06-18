Origin Access ve EA Access abonelik fiyatı 1 euro oldu

EA, oyun abonelik servisleri olan Origin Access Basic ile birlikte EA Access'te önemli bir kampanya başlattı. 29 Haziran tarihine kadar sürmesi beklenen kampanya çerçevesinde abonelik fiyatları 1 euroya kadar düştü.

Origin Access Basic erişimi 3.99 eurodan 0.99 euroya, EA Access PS4 25 TL'den 8 TL'ye, EA Access Xbox One ise 12 TL'den 7.99 TL'ye indi.

Pek çok iyi oyunun da yer aldığı bu oyun servislerinde EA, ilk kez büyük bir indirim yapmış oldu. Bir ay süresince geçerli olacak olan indirim kampanyası, 1 ayın sona ermesiyle birlikte eski fiyatlara geri dönülecek.

Origin Access Basic aboneliği olanlar Battle Field V başta olmak üzere FIFA 20, Titanfall 2, Dragon Age: Inquisition, Star Wars Battlefront 2, Dead Space serisi ve Mass Effect serisi gibi oyunlara da ücretsiz erişebiliyor.



