Ordu’da üretildi... Güneş enerjisiyle şarj oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin teknoloji şirketi olan ORYAZ ürettiği çevre dostu elektrikli aracın prototipi ortaya çıktı. Egzoz gazı olmayan, çevreyi kirletmeyen otomobil, emsallerinden farklı olarak güneş enerjisi ile çalışabiliyor.



Ordu’da bir ilki gerçekleştirerek ORYAZ’ın öncülüğünde elektrikli araç üreten gençlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hedeflerinin prototip tasarımı daha da geliştirerek seri üretime geçmek olduğunu söyledi. Güler, araçları turizm alanlarında kullanabileceklerini belirtti.





Güneş enerjisiyle de şarj oluyor



Başkan Güler, “Arkadaşlarımız amatör şartlarda ama ORYAZ’ın desteği ile bu elektrikli arabayı geliştirdiler. Bu araçları Boztepe’de, sahilde, turistik yerlerde kullanabiliriz. Gürültüsüz, egzoz gazı olmayan çevreci bir araç. Hava kirliliği sorunu yok ve aynı zamanda güneş enerjisi ile de çalışıyor. Kullanımı çok şık ve ekonomik. Sürücü ve üç yolcusu ile birlikte toplam 4 kişi kapasiteli” dedi.



Aracın şu anda prototip aşamasında olduğunu belirten Başkan Güler, “Arkadaşlarımız düşünen, üreten, yarışan Ordu sloganımıza kendileri de bir katkı sağlamış oldular. Bunun tasarımını daha da geliştireceğiz. Bu araç bir prototip. Tek tek elde yapıldı. Şimdi bunun kalıpları ile ilgili bir çalışma olacak. Turistik tesislerde, araç trafiğine kapalı, yayalara açık alanlarda özel misafirlerimizi ve yolcuları taşımak için kullanacağız. Bu çalışmayı teşvik ediyoruz, gayet güzel bir çalışma. Tasarımı konusunda üzerinde biraz daha çalışacağız” diye konuştu. Başkan Güler, ORYAZ bünyesinde geliştirdikleri bütün çalışmaların ülke geneline ve yurtdışına ihracını gerçekleştirmek suretiyle, Ordu ilinin istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklarını sözlerine ekledi.