Oppo'nun yeni nesil televizyonları kullanıcılara sunuldu

Oppo, yeni nesil kablosuz gürültü engelleyici kulaklığı Enco X, yeni akıllı saat modeli Oppo Watch RX ve akıllı televizyon modelleri Oppo TV S1 ve Oppo TV R1 ürünlerini sahneye çıkardı.

Şirket, üç farklı modeli bulunan Oppo TV S1 ve Oppo TV R1 adlı iki TV serisini piyasaya sürdü. Oppo TV S1, 65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan bir QLED ekrana sahip. NTSC renk uzayının yüzde 120'sine sahip olan televizyon, 120Hz yenileme hızı ve değişken yenileme hızı, spor ve oyun grafiklerinin daha doğal görünmesine imkan tanıyor.



Oppo TV S1, 5.1.2 kanalları ve Dolby Atmos'u destekleyen, 85W'a kadar toplam güce sahip 18 stereo surround hoparlör ile donatıldı. Dört çekirdekli işlemci ve yüksek hızlı Wi-Fi 6 ile donatılmış 55 inç ve 65 inç modelleri bulunan Oppo TV R1 ise, kullanıcılara anında açılma özelliği sunuyor.



OPPO, Enco X kablosuz gürültü önleyici kulaklıkları piyasaya sürmek için Hi-Fi markası Dynaudio ile ortaklık kurdu. Kulaklıklar, birkaç hoparlörün akustik tasarımcısı olan Dynaudio Baş Akustik Uzmanı Daniel Emonts tarafından ayarlandı. Özel bir akustik sistemi ile gelen kulaklıklar, Hi-Fi deneyimi sunuyor.



