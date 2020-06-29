Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi

Kablosuz kulaklık pazarı gittikçe hareketleniyor. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor başta olmak üzere pek çok telefon üreticisi, aynı zamanda kendi kablosuz kulaklığını da satışa sürüyor. Bu markalardan biri olan Oppo da, ilk kablosuz kulaklık modelini geçen yıl satışa sunmuş ve kullanıcılardan ilgi görmüştü.

Şimdi ise şirketin yeni bir kulaklık tasarladığı görüldü. Çin patent ofisinin veritabanında Oppo'nun yeni TWS kulaklığına ait bilgiler gün yüzüne çıktı. Cihaza yakından bakıldığında tasarım bazında Oppo Enco W51 modelini fazlasıyla andırdığı söylenebilir; ancak daha kısa bir yapıda olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ancak patent içeriğinde yeni kablosuz kulaklığın hangi teknik özelliklere sahip olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesi beklenen ürün, suya ve toza dayanıklı bir yapıda olacak. Aktif gürültü azaltma teknolojisine de sahip olması beklenen yeni Oppo kablosuz kulaklığın görüntülerine bakıldığında siyah renkte olduğu dikkat çekiyor.



