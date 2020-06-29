MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOppo'nun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi
GeriTeknoloji Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 29.06.2020 - 08:21,Son Güncelleme:

Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi
Abone Olgoogle-news

Çinli Oppo, akıllı telefonlarıyla birlikte yeni kablosuz kulaklıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin geliştirdiği ve henüz adı dahi bilinmeyen yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ilk kez görüntülendi.

Kablosuz kulaklık pazarı gittikçe hareketleniyor. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor başta olmak üzere pek çok telefon üreticisi, aynı zamanda kendi kablosuz kulaklığını da satışa sürüyor. Bu markalardan biri olan Oppo da, ilk kablosuz kulaklık modelini geçen yıl satışa sunmuş ve kullanıcılardan ilgi görmüştü.

Opponun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi

Şimdi ise şirketin yeni bir kulaklık tasarladığı görüldü. Çin patent ofisinin veritabanında Oppo'nun yeni TWS kulaklığına ait bilgiler gün yüzüne çıktı. Cihaza yakından bakıldığında tasarım bazında Oppo Enco W51 modelini fazlasıyla andırdığı söylenebilir; ancak daha kısa bir yapıda olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Opponun yeni kablosuz kulaklığı ilk kez görüntülendi

Ancak patent içeriğinde yeni kablosuz kulaklığın hangi teknik özelliklere sahip olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesi beklenen ürün, suya ve toza dayanıklı bir yapıda olacak. Aktif gürültü azaltma teknolojisine de sahip olması beklenen yeni Oppo kablosuz kulaklığın görüntülerine bakıldığında siyah renkte olduğu dikkat çekiyor.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle