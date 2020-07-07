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Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 06:37,Son Güncelleme:

Oppo'dan telefonları için ekran değişim garantisi

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Oppo'dan telefonları için ekran değişim garantisi
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Oppo, 4 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında satın alınacak Reno2 Z model cep telefonunun yanında ücretsiz olarak Ekran Koruma Garantisi vereceği yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında satın alınan Reno2 Z model cep telefonlarında, 6 ay boyunca ekran kırılmalarına karşı ve 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz bir şekilde ekran değişimi uygulanacak.

OPPO, 4 Temmuz'dan başlayarak 4 Ağustos'a kadar Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Koruma Garantisi kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında OPPO Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, bu tarihlerde alınan ürünlerin fatura tarihinden itibaren 6 ay boyunca geçerli olacak.

OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek.

Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.

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