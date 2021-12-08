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Oppo'dan Orta ve Doğu Avrupa'da rekor büyüme

#Oppo#Oppo İnno Day#Teknoloji
Oppodan Orta ve Doğu Avrupada rekor büyüme

Canalys'e göre Oppo, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %130'dan fazla büyüme elde eden Romanya, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %60'tan fazla büyüme elde eden Türkiye ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %44'ten fazla büyüme elde eden Polonya gibi büyük pazarlar da dahil olmak üzere 2021'in üçüncü çeyreğinde, bölge genelinde pazar lideri bir büyüme yakaladı. 

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CEE bölgesinde 400 milyondan fazla nüfusa sahip 11 ülkede faaliyet gösteren şirket, son mali çeyrekte bazı kilit pazarlarda önemli başarılara imza attı. Şirket ilk kez Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da ilk üç akıllı telefon üreticisi arasında yer aldı. Faaliyetlerine henüz yaz aylarında başladığı Macaristan ve Slovakya'da, şirketin satışları sırasıyla yüzde 232 ve yüzde 224 oranlarında arttı ve Oppo şimdiden bu ülkelerde ilk dört marka arasında yer aldı. Kazakistan'da ise Reno Serisindeki (Reno5 ve Reno6) en yeni modeller, kendi fiyat segmentlerinde yüzde 31 pazar payı elde etti. Rusya gibi daha olgun pazarlarda, online satışları 2021'in başından bu yana yüzde 600 artış gösteren şirket, yerel pazarlarda bir rekor kırarak Romanya'daki ilk yılında yüzde 14 pazar payı elde etti ve Reno6 Serisi satışları yüzde 400 arttı. 

Şirketin marka araştırması, Orta ve Doğu Avrupa'daki müşterilerin güvenilir olmaya, inovasyona ve kolay kullanım sunmaya odaklanan teknoloji şirketlerini nasıl değerlendirdiğine ışık tuttu. Oppo, bu üç alanın tümünde rakipsiz bir deneyim sunabilmek için bölgede önemli yatırımlar yaptı. Şirketin bu bölgedeki yatırımları arasında, tüm ürünlerinin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için Romanya'daki ilk Avrupa Test Merkezinin geliştirilmesi; Oppo'nun en yeni akıllı telefon inovasyonlarını hayata geçirmek için Türkiye'de son teknolojiye sahip yeni bir Üretim Merkezinin açılması; yereldeki tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak iyi görünmek, iyi hissetmek ve iyi çalışmak adına her zaman güvenilebilecek sezgisel ve ergonomik ürünler geliştirmek; çeşitliliği benimseyen yetenekli bir yerel işgücü yaratmak yer alıyor. 

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Oppo Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang konuyla ilgili şunları söyledi: "Orta ve Doğu Avrupa'da büyümeye ve genişlemeye devam ederken, ürünlerimizi sade ve kullanımı kolay hale getirmeye odaklanıyoruz. Bir yandan yaratıcılık ve kişisellik üzerinde tam kontrol sunarken tüketicilerin en çok önem verdikleriyle bağlantıda kalmalarını sağlıyoruz." 

Şirket, bu yıl 14 ve 15 Aralık'ta gerçekleşecek olan INNO DAY etkinliğinde en yeni donanımlarını ve inovasyonlarını tanıtacak. Canlı etkinlik tüketicilere açık olarak gerçekleşecek.

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#Oppo#Oppo İnno Day#Teknoloji

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