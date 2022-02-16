Oppo'dan İstanbul'a iki teknik servis noktası

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Yepyeni bir telefon satın aldınız ve uzun yıllar bu telefonu kullanmak istiyorsunuz. Ancak telefonları kullanırken bazen gereken özeni göstermiyor ve kendimizi teknik servis merkezlerinde buluyoruz.

Yere düşürme, arka cepte unutulmasından dolayı kullanıcının üzerine oturması, telefonun su birikintisine düşmesi, yan sanayi şarj adaptörü, batarya ve aksesuarların kullanımı, telefon kılıfının kullanılmaması ve güvenilir olmayan kaynaklardan telefonlara yazılım yüklenmesi… Bu gibi pek çok sebepten dolayı her gün pek çok kullanıcı teknik desteğe ihtiyaç duyuyor. Kullanıcıların bu nedenle telefonlarını kullanırken çok dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca ürünleri kaliteli olan ve satış sonrası gerektiği gibi destek sağlayan markaları tercih edin.



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Bu kapsamda Türkiye’de satışa sunduğu pek çok yeni ürünüyle yakından tanıdığımız Oppo , sadece satışa değil, satış sonrası desteğe de önem veren bir marka. Sadece Çin’de bile 1000’e yakın servis noktası kuran şirket, deniş aşırı ülkelere yayılmış ve kendisine ait olan 900’ü aşkın servis noktasıyla öne çıkıyor.

İşte bu kapsamda yepyeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Oppo, İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında kendine ait servis noktalarının kapılarını açtı. Şişli ve Kadıköy’de Oppo müşterilerini bekleyen bu servisler, kullanıcıların başı sıkıştığında geleceği birer teknik destek merkezi işlevi görüyor.



Oppo’nun halihazırda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Trabzon’da iş ortaklarının kurduğu 14 yetkili servisi bulunuyor. Ancak İstanbul’da açılan bu iki yeni teknik servis noktası, doğrudan Oppo tarafından kuruldu ve 9 Şubat tarihinden itibaren müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Kadıköy’de bulunan servis noktası 180 metrekare büyüklüğünde bir alanda hizmet sunarken, Şişli’de bulunan ise 100 metrekarelik bir alanda müşterilerini ağırlayacak. Peki bu teknik servis merkezlerinde müşteriler neler yapabilecek?

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Her iki teknik servis noktası, akıllı telefon ve IoT ürünlerinin yazılım ve mekanik seviyede yapılacak olan işçilikler ile onarımı, onarımın mümkün olmadığı durumlarda ve elbette ürün garanti dahilinde ise değişim işlemleri üzerine faaliyet gösteriyor.



Oppo’nun Şişli’de açılan teknik servis noktası sadece elden teslimat şeklinde hizmet veriyor. Kadıköy Teknik Servis noktasında ise elden teslimat dışında ayrıca kargo seçeneğimiz de bulunuyor. Bu sayede vakit kazanma şansınız oluyor.

Her iki servis noktasıyla ilgili önemli olan bir diğer nokta ise teslimat süresi. Bir Oppo cihazınızı buraya getirdiğinizde senaryo şöyle işliyor: Elden teslimat olan onarımlar söz konusu olduğunda 1 saat içerisinde işlemler tamamlanacak şekilde süreç ilerliyor. Maksimum teslim süresi ise 3 gün.



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Kadıköy servis noktasında dikkatimizi çeken bir başka nokta ise aynı zamanda Oppo’nun yeni ürünlerinin satışının da yapılıyor olması. Oppo telefonlar ve aksesuarlara bu noktada göz atıp satın alabiliyorsunuz.

Oppo, bu yılın ilk yarısı içinde özel bir randevu sistemi de kuracak. Bu sayede Oppo’nun web sitesi üzerinden randevu alan müşteriler, sıra beklemeksizin Kadıköy veya Şişli’deki teknik destek noktalarından faydalanabilecek.







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