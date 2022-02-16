Oppo'dan İstanbul'a iki teknik servis noktası

Yepyeni bir telefon satın aldınız ve uzun yıllar bu telefonu kullanmak istiyorsunuz. Ancak telefonları kullanırken bazen gereken özeni göstermiyor ve kendimizi teknik servis merkezlerinde buluyoruz.
Yere düşürme, arka cepte unutulmasından dolayı kullanıcının üzerine oturması, telefonun su birikintisine düşmesi, yan sanayi şarj adaptörü, batarya ve aksesuarların kullanımı, telefon kılıfının kullanılmaması ve güvenilir olmayan kaynaklardan telefonlara yazılım yüklenmesi… Bu gibi pek çok sebepten dolayı her gün pek çok kullanıcı teknik desteğe ihtiyaç duyuyor. Kullanıcıların bu nedenle telefonlarını kullanırken çok dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca ürünleri kaliteli olan ve satış sonrası gerektiği gibi destek sağlayan markaları tercih edin.
İşte bu kapsamda yepyeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Oppo, İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında kendine ait servis noktalarının kapılarını açtı. Şişli ve Kadıköy’de Oppo müşterilerini bekleyen bu servisler, kullanıcıların başı sıkıştığında geleceği birer teknik destek merkezi işlevi görüyor.
Kadıköy’de bulunan servis noktası 180 metrekare büyüklüğünde bir alanda hizmet sunarken, Şişli’de bulunan ise 100 metrekarelik bir alanda müşterilerini ağırlayacak. Peki bu teknik servis merkezlerinde müşteriler neler yapabilecek?
Her iki teknik servis noktası, akıllı telefon ve IoT ürünlerinin yazılım ve mekanik seviyede yapılacak olan işçilikler ile onarımı, onarımın mümkün olmadığı durumlarda ve elbette ürün garanti dahilinde ise değişim işlemleri üzerine faaliyet gösteriyor.
Her iki servis noktasıyla ilgili önemli olan bir diğer nokta ise teslimat süresi. Bir Oppo cihazınızı buraya getirdiğinizde senaryo şöyle işliyor: Elden teslimat olan onarımlar söz konusu olduğunda 1 saat içerisinde işlemler tamamlanacak şekilde süreç ilerliyor. Maksimum teslim süresi ise 3 gün.
Oppo, bu yılın ilk yarısı içinde özel bir randevu sistemi de kuracak. Bu sayede Oppo’nun web sitesi üzerinden randevu alan müşteriler, sıra beklemeksizin Kadıköy veya Şişli’deki teknik destek noktalarından faydalanabilecek.
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