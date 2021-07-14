Oppo'dan geleceğin teknolojisi 6G ile ilgili çarpıcı rapor

Oppo, Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan, '6G AI-Cube Intelligent Networking' adlı ilk 6G raporunu yayınladı. Telekom sektörünün, yapay zekanın 6G ağ mimarisini nasıl güçlendirebileceğine dair en kapsamlı araştırmalardan biri olarak rapor, yeni nesil iletişim ağlarının tasarımı için daha ayrıntılı bir vizyon öneriyor. Şu anda şirket, 6G hizmet ve teknoloji gereksinimleri, temel teknolojiler ve sistem özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için bir ön araştırma ekibi kurmuş durumda.

Oppo, 6G'nin insanların yapay zeka ile etkileşim şeklini daha önce hiç olmadığı gibi yeniden şekillendireceğine ve yapay zekanın herkes tarafından kullanılabilecek, gerçekten kamuya hizmet eden bir teknoloji haline gelmesine izin vereceğine inanıyor. 6G ile güçlendirilen akıllı ürünler, yeni deneyimler oluşturmak için farklı uygulama seviyelerinde yapay zeka algoritmalarını indirip dağıtarak, daha gelişmiş yapay zeka modelleri oluşturmak için sürekli veri toplayarak yapay zekanın önemli unsurları haline gelecek.

Örneğin, otonom araçlar söz konusu olduğunda 6G ağları, aracın konumuna ve mevcut fiziksel ortama (ör. günün saati, hava durumu) dayalı olarak en uygun yapay zeka algoritmasını ve en uygun iletişim bağlantısını tahsis edebilecek. Araç, yapay zeka algoritmalarını anında indirip çalıştırabilecek ve aracın yolcu için en güvenli ve en konforlu yolculuğu sağlamasına olanak tanıyabilecek.



Oppo 5G Bilim Şefi Henry Tang, "Teknolojik gelişme ileriye dönük olmalıdır. Mobil iletişim teknolojisi on yıllık dönemlerde gelişiyor ve yeni nesil iletişim teknolojisinin standardizasyonunun 2025 yılında ve ticari uygulamanın 2035'te başlaması bekleniyor. 2035'e bakıldığında şirket, dünyadaki akıllı ajanların sayısının insan sayısını aşacağını öngörüyor. Bu nedenle, yeni nesil iletişim teknolojisi olan 6G, yalnızca insanların değil, her türden insanın ihtiyaçlarına hizmet edebilmeli. Bu hedefimiz doğrultusunda erken teknik araştırma ve sistem tasarımını gerçekleştirdik" dedi.

6G, yapay zeka geliştirmede karşılaşılan, veri siloları ve kullanıcı gizliliği gibi birçok geleneksel sorunu çözerek, yapay zekanın sonuca varmaya nasıl katkı sağladığı, öğrendiği, etkileşim kurduğu ve uygulandığı konusunda devrim yaratacak. Rapor, yapay zeka algoritmalarının mevcut sınırlamalarından bazılarını hafifletmek için yapay zeka kaynaklarının farklı alanlara bölünmesini öneriyor. 6G ağı altındaki belirli kaynaklara göre düzenlenen yapay zeka alanları, doğru yapay zeka modeli tahsisi, ağ kaynak planlaması ve veri paylaşımı için uygun stratejiler sağlayacak.



Şu anda, akıllı cihazların sınırlı bilgi işlem gücü ve depolama kapasitesi, büyük ve genelleştirilmiş yapay zeka algoritmalarını kullanmalarını zorlaştırıyor. Bu cihazlarda çalışabilen özel yapay zeka, çoğu kullanıcının büyük veri taleplerini karşılayamıyor. Ancak 6G ağları altında, yapay zeka etki alanı, geleneksel bir baz istasyonu, veritabanı, yapay zeka model deposu ve uygulama sunucusu gibi birden çok rolü üstlenebiliyor.

Önerilen ağ kapsamında, 6G cihazları, cihazın konumuna ve gereksinimlerine göre bir yapay zeka alanına tahsis edilecek. Bu yapay zeka etki alanı daha sonra ilgili görevleri gerçekleştirmek için en uygun iletişim bağlantısını sağlarken istenen hizmetleri sunmak için gereken en uygun yapay zeka algoritmasını kullanacak. 4G ve 5G ağlarından farklı olarak, 6G ağlarında karar vermek için kullanılan yapay zeka, cihaz ve ağ tarafında organik olarak entegre edilecek.

Oppo, yakın gelecekte dünyanın 6G standartlarının oluşumuna yardımcı olacak 6G teknolojisi konusunda ön araştırma yapmaya devam edecek. 5G'nin yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunan şirket, 5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesini teşvik etmek için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ederken iletişim teknolojisinin evrimi yoluyla Deneyim İnterneti'nin geliştirilmesine öncülük edecek.