Oppo'dan çok önemli Türkiye açıklaması: Fabrika kuruluyor

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor.

İşte konuyla ilgili Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun yaptığı o açıklama:

"OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

İŞ İLANLARI ÇOKTAN VERİLDİ BİLE

Oppo'nun bu açıklamasından günler önce Tuzla'da kurulacak fabrika için ilan verdiği ortaya çıktı. Şimdilik 11 farklı iş kolu için ilan paylaşılırken, ilanların hepsinde 'Tuzla'daki fabrika için' notu düşüldü.

Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da düşünülüyor. 2004'te Çinde Dongguang'da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.