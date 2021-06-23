Oppo'dan açık kaynağı teşvik etmek için önemli adım

Oppo, yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme ve veri alanı içindeki açık kaynak projelerini destekleyen LF AI & Data Foundation'ın yönetim kuruluna birincil üye olarak katıldığını duyurdu. Farklı sektörlerden 49 üyenin yer aldığı ve 2018 yılının mart ayında Linux Vakfı tarafından kurulan LF AI & Data Foundation, açık bir yapay zeka ve veri topluluğu oluşturmak, desteklemek, iş birliğini sağlayarak ve topluluğun tüm üyeleri için yeni fırsatlar yaratarak yapay zeka, makine öğrenimi ve veri dahil pek çok alanda açık kaynak inovasyonunu teşvik etmeyi amaçlıyor. Oppo ve diğer önde gelen üyeler, yapay zeka teknolojisinin inovasyonunu ve benimsenmesini hızlandırmak için açık kaynaklı yapay zeka ve veri topluluklarını teşvik ederek buna önemli katkılarda bulunacaklar.

Şirket, deneyim interneti çağında geliştiricilerin ve ortakların birbirlerini zenginleştirdiği açık bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Uzun yıllardır yapay zeka ve veri teknolojisine yatırım yapan şirketin yapay zeka ve veri mühendisliği sistemi, konuşma tabanlı yapay zeka, makine öğrenimi, kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları, bulut&veri hizmetleri, gizlilik ve güvenlik gibi temel teknolojilerde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ve geliştiricilere daha iyi hizmetler sunuyor. Oppo'nun LF AI & Data Foundation'a katılmasıyla deneyimli teknoloji uzmanları Liam Zheng ve Dr. Jia Jimin yönetim kurulu ve teknik danışma kurulunun temsilcileri olarak hizmet verecekler. Vakfın diğer üyeleriyle yakın iş birliği içerisinde olacak Liam Zheng ve Dr. Jia Jimin üretimdeki açık kaynak araçlarını kullanmak için en iyi uygulamaları birlikte keşfedecekler.

Şirket, geçtiğimiz yılın haziran ayında Linux Vakfı'nın bir projesi olan OpenChain'in ilk platin üyesi oldu. Ekim ayında ise ColorOS arayüzü, açık ve iş birliğine dayalı bir ekosistem oluşturma umuduyla kaynak açarak kullanıcı deneyimini daha da iyileştirdi. Bu yılın mart ayında ise Oppo Breeno, Çin'de aylık yüz milyondan fazla aktif kullanıcıyı kapsayan ilk akıllı telefon sesli asistanı oldu. Haziran ayında ise Oppo Breeno ekibi, endüstri lideri üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile birlikte en kapsamlı Çin konuşma yapay zekası veri setini yayınladı.