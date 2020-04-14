Oppo'dan 56 dakikada telefonları tam şarj eden cihaz

Geçtiğimiz saatlerde sessiz sedasız Oppo Ace2 model telefonunun duyurusunu yapan Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, bu telefonla birlikte başka bir teknolojiyi daha gün yüzüne çıkardı. AirVOOC ismini alan kablosuz şarj cihazı sayesinde 4000 mAh kapasiteye sahip batarya 56 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100'e dolum yapılabiliyor. Daha da önemlisi, sadece 5 dakika batarya bu teknolojiyle şarj edildiğinde 1 saat kullanım ömrü sunuluyor.

OPPO AirVOOC kablosuz şarj cihazı, şarj sırasında ısıyı dağıtmak adına etkin bir soğutma sistemi de kullanıyor. Cihazın içinde fan yer alırken, fan sesi 22 dBA'dan daha düşük olduğundan kullanıcının kulağına ulaşmıyor. Böylece cihaz şarj olurken sıcaklık da 39 derecenin altında tutulmuş oluyor.



Haliyle, Oppo Ace2 model telefon da bu cihaz sayesinde 56 dakikada tam şarj olabiliyor ve kablo karmaşasıyla kullanıcılar uğraşmadan, sadece telefonları pad'in üzerine koyarak şarj edebiliyor.

Cihaz, telefondan ayrı olarak satılacak ve 249 yuan (yaklaşık 240 TL) fiyat etiketine sahip olacak. 20 Nisan'da satışına başlanması beklenen ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.



