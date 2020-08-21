MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu
GeriTeknoloji Oppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Oppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu
Abone Olgoogle-news

Oppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin iddiasına göre bu teknoloji, tüm odak uzunluklarında keskin, kayıpsız bir görüntü kalitesi sunacak.

Akıllı telefonların kamera özellikleri son yıllarda birçok yenilik gördü. Uzakları yakınlaştıran hibrit zoom teknolojisi de bu yeniliklerin başında geliyor. Yeni nesil hibrit zoom üzerinde çalışmalar gerçekleştiren şirket, kullanıcıların fotoğrafçılık deneyimlerine dayanarak 85mm ve 135mm orta odak uzunluklarında çekim deneyimini ve görüntü kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor.

85mm ve 135mm odak uzunlukları, günlük hayatta kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Optimize edilmiş 85mm odak uzaklığı, nesnelerin kenarlarını keskinleştirmek için düşük ışıkta da gerçek renklerde daha canlı görüntüler sağlıyor. 135mm odak uzaklığı ise, zenginleştirilmiş bir alan ve derinlik hissi yaratan ayrıntılar sunuyor.

Oppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu

Oppo, hibrit zoom teknolojisi ile manzarayı ayrıntıyla görüntüleyerek, orta odak uzaklığı performansı, optik yakınlaştırma deneyimine keskinlik ve esneklik getirme iddiasında.

En yeni hibrit zoom sistemi, yaklaşık 32 milyon piksel maksimum çıktıya sahip 16:11 genişliğinde ve büyük bir görüntüleme sensörü kullanıyor. Dördü bir arada piksel gruplama teknolojisini destekleyen sistem hem yakın hem de uzak mesafelerde geniş açılı görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi için daha fazla genişleme potansiyeli sağlıyor.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle