Oppo, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu

Akıllı telefonların kamera özellikleri son yıllarda birçok yenilik gördü. Uzakları yakınlaştıran hibrit zoom teknolojisi de bu yeniliklerin başında geliyor. Yeni nesil hibrit zoom üzerinde çalışmalar gerçekleştiren şirket, kullanıcıların fotoğrafçılık deneyimlerine dayanarak 85mm ve 135mm orta odak uzunluklarında çekim deneyimini ve görüntü kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor.

85mm ve 135mm odak uzunlukları, günlük hayatta kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Optimize edilmiş 85mm odak uzaklığı, nesnelerin kenarlarını keskinleştirmek için düşük ışıkta da gerçek renklerde daha canlı görüntüler sağlıyor. 135mm odak uzaklığı ise, zenginleştirilmiş bir alan ve derinlik hissi yaratan ayrıntılar sunuyor.



Oppo, hibrit zoom teknolojisi ile manzarayı ayrıntıyla görüntüleyerek, orta odak uzaklığı performansı, optik yakınlaştırma deneyimine keskinlik ve esneklik getirme iddiasında.

En yeni hibrit zoom sistemi, yaklaşık 32 milyon piksel maksimum çıktıya sahip 16:11 genişliğinde ve büyük bir görüntüleme sensörü kullanıyor. Dördü bir arada piksel gruplama teknolojisini destekleyen sistem hem yakın hem de uzak mesafelerde geniş açılı görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi için daha fazla genişleme potansiyeli sağlıyor.