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Teknoloji
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Oppo, Wi-Fi yerine Li-Fi teknolojili telefon yapıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo, Wi-Fi yerine Li-Fi teknolojili telefon yapıyor
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni bir akıllı telefon üzerinden çalışıyor. WiFi yerine LiFi teknolojisini baz alması beklenen telefon, şirket için de bir ilk olacak gibi görünüyor. Peki nedir Li-Fi?

Oppo, Li-Fi teknolojisini kullanan bir telefon modeli için patent başvurusunda bulundu. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Li-Fi kablosuz bağlantı teknolojisin kullanması beklenen bu özel telefon, Wi-Fi'dan farklı olarak 'ışık' kullanacak. Yani WiFi gibi radyo dalgalarıyla ilgisi olmayan bir teknoloji.

WiFi teknolojisine kıyasla çok daha hızlı bir teknoloji olan ve dosya transferinin oldukça hızlı bir şekilde yapılabildiği Li-Fi teknolojisi (Light Fidelity), gelecekte daha da yaygınlaşacak.

LED ampuller üzerinden intenet aktarımı yapabilen bu teknoloji henüz bebeklik evresinde ve gelişmeye ihtiyaç duyuyor. Oppo'nun bu kapsamda bu teknolojiye sahip bir telefonu geliştirme niyetinde olması ise Li-Fi teknolojisi için umut verici.

Bakalım Oppo dışında başka bir telefon üreticisi de Li-Fi teknolojisine yanaşacak mı?

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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