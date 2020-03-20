Oppo Watch vs. Apple Watch: Bu nasıl benzerlik?

Teknoloji markalarının birbirlerinden ilham alıp, paralel işler yaptıkları bilinen bir durum. Apple'ın iPhone'u üretmesinin ardından bir dizi teknoloji markası bu cihazlara benzer modelleri piyasaya sürerken, tablet ve diğer ürünler söz konusu olduğunda da durum çok farklı olmadı.

Son olarak Oppo'nun uzun zamandır beklenen akıllı saati Oppo Watch, nihayet ortaya çıktı. Akıllı saat sektörüne yepyeni bir isim olarak katılan Oppo'nun saatinin teknik özelliklerinden önce tasarımı şaşırtmaya yetiyor. Apple Watch ile pek çok yönden benzerlik taşıyan cihazın Apple Watch'tan fazlasıyla esinlendiği görülüyor. İki saatin arasındaki tek fark, Apple Watch'larda görmeye alıştığımız 'crown' yani yuvarlak tuşun yerine Oppo Watch'ta iki paralel tuş yer alması.

1.6 inç (41 mm) ve 1.9 inç (46 mm) olmak üzere iki farklı modeli bulunan Oppo Watch, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Kalbin yakından izlenmesini sağlayan ECG teknolojisine de sahip olan saat, eSIM kullanıyor. Yani telefondan bağımsız olarak da Oppo Watch ile arama yapıp, internete girebiliyor, aramalara dönebiliyorsunuz.





Suya dayanıklı yapıda olan cihazın işlemci tarafında ise Qualcomm'un Snapdragon Wear 2500 çipseti dikkat çekiyor. Oppo'nun telefonlarında kullandığı ColorOS'un özel bir sürümü cihazda yer alırken, 41mm ve 46mm ebatlarında farklı iki modelde gelen saatin arasında pek fark yok.

Büyük ekranlı modeli 24 saate kadar batarya ömrü sunarken, cihazın Çin'deki fiyatları da belli oldu. Buna göre küçük model 216 dolar, büyük model ise 289 dolar...



