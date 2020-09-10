Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo, ilk akıllı saati Oppo Watch'u Türkiye pazarına sundu. Ürün, hem 41mm hem de 46mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. 41 mm olan modeli 1799 TL, 46 mm olan model ise 2299 TL'den satılıyor.

Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS işletim sistemini kullanan Oppo Watch'un 41 mm olan modelinde 1.6 büyüklüğünde ekran yer alıyor ve 476x402 piksel ekran çözünürlüğü sunuluyor. 46 mm olan modelde ise 1.91 inç ekran büyüklüğü yer alırken, ekran tasarımının sağ ve solda olmak üzere kavisli yapıda olduğu dikkat çekiyor.

AMOLED ekran paneli kullanan Oppo Watch'un 41 mm olan modelinde 300 mAh, 46 mm olan modelinde ise 430 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Ürün, güç tasarrufu modu söz konusu olduğunda 21 güne kadar kullanım olanağı sunuyor. Normal kullanımlarda ise 30 saate varan bir batarya ömrü söz konusu.

Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 mobil işlemcisinden gücünü alan Oppo Watch'ta 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza yer alıyor.

Oppo'nun da akıllı saat pazarına girmesiyle birlikte akıllı saat sektörünün iyice hareketleneceği söylenebilir.



