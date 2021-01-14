Oppo Watch için yeni güncelleme yayınlandı

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo Watch'ta bulunan "Uyku Modu" artık "Rahatsız Etmeyin" seçeneğine de sahip olacak. Bunun için "Uyku" bölümünde yer alan "Rahatsız Etmeyin" modunu otomatik olarak aktif hale getirerek bütün gece rahat uyuyabilmek mümkün hale gelecek.

Yeni "Güç Tasarrufu Modu", daha uzun bir pil ömrü sağlamak için pil seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde saati otomatik olarak "Güç Tasarrufu Modu"na geçirecek. Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, "Ayarlar" üzerinden "Sistem"e gelerek buradaki "Pil" seçeneğinden bu ayarı kapatabilecek.

"Yeni Depolama Ekran" özelliği, güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Yine "Ayarlar" üzerinden "Sistem"e gelerek "Hakkında" seçeneğinden saatin kalan depolama alanını kontrol etmek mümkün olacak. Güncelleme, şubat ayına kadar devam edecek.

Oppo Watch'ta her biri sesli koçluk desteğine sahip fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere 5 egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanların değerlendirilmesinde yardımcı oluyor.



İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumuyla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de saatin öne çıkan özelliklerinden biri.

Oppo Watch 46mm modeli 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi ile 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlayabiliyor.

Giyilen kıyafetlerin fotoğrafı HeyTap Health uygulamasıyla çekildiğinde akıllı saatin ekranı kıyafetle uyumlu hale gelebiliyor.