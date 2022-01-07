Oppo Watch Free incelemesi

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Siyah ve vanilya olmak üzere iki farklı renge sahip Oppo Watch Free, akıllı bileklik ile akıllı saat arasında özel bir tasarıma sahip. Dikdörtgen tasarımlı ve geniş bir ekranımız var. Ekrana bakarak ilk bakışta pek çok bilgiye anında ulaşabiliyoruz.

Üzerinde herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Tüm işlemleri ekrana dokunarak rahatça halledebiliyoruz.



Saatin deriye benzeyen pürüzsüz kayışı cildinize nefes alacak yer bırakıyor ve rahat taşınıyor. Bu önemli bir nokta, çünkü uzun süreler bileğimizde duran saatin cildimizle de barışık olması sağlıksal açıdan önemli.

Tasarımdan bahsetmişken saat yüzlerinin de altını çizelim. Oppo Watch Free için hazırlanan onlarca arayüz bulunuyor ve bu farklı saat yüzleriyle kendi zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Seçenek çok olduğu için de belli aralıklarla saat yüzlerini değiştirip yeni bir saat hissi yaratabilirsiniz. AI Outfit Watch Face 2.0 uygulamasıyla birlikte kişiselleştirilmiş, tarzınıza ve giyiminize uygun saat yüzleri yaratmanız mümkün.



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Bluetooth 5.0 destekli bu saati telefonunuzla eşleştirme işlemi oldukça basit. HeyTap Health uygulaması üzerinden saatinize bağlanabiliyorsunuz ve detaylı tüm ayarlar ve ölçümler için bu uygulamadan faydalanıyoruz. Oppo Watch Free’yi pek çok telefonla birlikte kullanabilirsiniz ama en verimli kullanımı elbette Oppo ekosisteminde kalarak sağlayabilirsiniz. Bu açıdan elimde gördüğünüz Oppo Reno 6 veya herhangi bir Oppo telefonla bu saati kullanmayı tercih edebilirsiniz.Bir akıllı saat ya da akıllı bilekliğiniz varsa öncelikle yanınızda her daim sizi takip eden bir sağlık asistanı olduğunu unutmayın. Oppo Watch Free de işte böyle bir saat. Bu ürünü yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve pek çok ölçümlemeyi de sık sık yaptım. Örneğin bu süre boyunca uyku düzenimi öğrenme şansım oldu. Ortalama 6 buçuk saat uyuduğumu fark ettim. Bu kimileri için yetersiz bir süre olsa da, benim için ideal süre. Uyku ile ilgili ön bilgileri saat ekranından alabiliyoruz. Ama detaylı bilgiler için telefonunuza yükleyeceğiniz HeyTap Health uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Uyku düzeni önemli. Pek çoğunuz benim gibi uyumadan önce telefonunu kurcalıyor ve aslında farkında olmadan uyku sorunu yaşıyor. Oppo Watch Free, uyku düzenini sağlayacak önemli bir özelliğe sahip. OSleep ismi verilen bu özellik; kapsamlı ve kişiselleştirilmiş uyku izleme özelliğinin yanı sıra uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor. Sensörleri ve gelişmiş algoritmaları kullanarak horlama riski değerlendirmesi dahi yapabiliyor. Dolayısıyla uyku sorunlarınızı bulup çözüm sunuyor.



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Oppo Watch Free size yatma zamanına ilişkin hatırlatmalar gönderiyor ve uykuya dalma sürenizi, uyku sürenizi ve uyku aşamalarınızı analiz ediyor.

Kalp atış hızını da ölçebilen Oppo Watch Free, 24 saat boyunca nabzınızı izliyor ve her saat başı nabzınızı kaydediyor. Eğer nabız aşırı yükselirse, akıllı kayış titreşerek kullanıcıyı düzensiz nabız konusunda uyarıyor.

Oppo’nun bu yeni nesil akıllı saati, aynı zamanda kandaki oksijen değerini de analiz edebiliyor. Bu ölçümleri sıklıkla yaptığımızda da yine günlük, haftalık ve aylık ortalama değerlerimize ulaşabiliyoruz.



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Günlük rutinlerimizi de izleyen saat, gereğinden fazla hareketsiz kaldığımızda bizi uyarırken, aynı zamanda su içme alışkanlığımıza da el atıyor ve su içme hedefi belirleyerek daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabiliyoruz.

Sağlıktan bahsetmişken elbette işin içine spor egzersizlerini almazsak olmaz. Oppo Watch Free; koşu, yağ yakma koşusu, dayanıklılık koşusu ve aralıklı koşu gibi 100'ü aşkın spor modunu destekleyen 6 eksenli hareket sensörü ve bir optik nabız sensörüyle birlikte geliyor. Bu sensörler algoritma kullanarak 4 spor modunu otomatik şekilde tespit ediyor. Akıllı egzersiz tanıma özelliği sayesinde saatten o egzersizi seçmeseniz de Watch Free hangi sporu yaptığınızı anlıyor ve ölçüm için harekete geçiyor.



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Diğer akıllı saatlerde olduğu gibi Oppo Watch Free ile gelen arama bildirimlerini görebiliyor, mesaj bildirimlerinden anında haberdar olabiliyorsunuz. Gelen aramayı saatinizden reddebileceğiniz gibi müzik dinlerken de telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor ve şarkıları saatiniz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca Telefonumu Bul özelliğini kullanarak da telefonunuzu çaldırabilir ve nerede olduğunu hızlıca öğrenebilirsiniz.Oppo Watch Free’nin öne çıkan bir başka özelliği de batarya ömrü. 14 güne kadar bana mısın demeyen saat, gece/gündüz bileğinizden düşmeyecek. 230 mAh kapasiteli bataryaya sahip bu saat, aynı zamanda oldukça hızlı şarj oluyor ve sadece 5 dakika şarj ettiğinizde tüm gün size yetecek kadar batarya ömrü elde edebiliyorsunuz.

Oppo Watch Free genel hatlarıyla işte böyle bir saat.