Oppo telefonlar için ColorOS 7.2 güncellemesi yolda

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, son olarak Reno 3 ve Reno 3 Pro'yu Türkiye'de satışa sunmuştu. Bu telefonların hemen öncesinde ise ilk kez Find X serisini Türkiye'ye getiren şirket, Find X2'yi yaklaşık 10 bin TL'lik fiyat etiketiyle kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı.

Şimdi ise yeni bir güncelleme üzerinde çalışan Oppo, ColorOS 7.2 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Gelecek güncelleme ile dikkat çeken noktalardan biri Moonlight Night View Video Algoritması olacak. Gece çekilmiş ve karanlık görünen bir videoyu %74 oranında aydınlatabilen mod, %34 oranında da netlik kazandırarak daha kaliteli videolar çekmenize olanak tanıyacak.

Soloop Video Editörü ise ColorOS 7.2'nin bir diğer önemli özelliği olacak. Videolarınızın bir sinema filmi gibi olmasına yardımcı olacak yeni filtreler ve videonuzu tarayarak size müzikler önermesine yardımcı olan bir özellik olacak.

Süper Güç Tasarrufu Modu ise telefon bataryalarının daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak. Oppo, yapılan testler ile %5 şarjla Süper Güç Tasarrufu Modu'nda WeChat'in 90 dakika boyunca kullanabilir olduğunu belirtiyor.



