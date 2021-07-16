Oppo telefonlar bellek geniÅŸletme Ã¶zelliÄŸiyle geliyor

Oppo, iÅŸletim sistemi arayÃ¼zÃ¼ ColorOS'un 11.3 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ne gÃ¼ncellenmesiyle birlikte bazÄ± akÄ±llÄ± telefon modelleri iÃ§in bellek (RAM) geniÅŸletme Ã¶zelliÄŸi sunmaya baÅŸladÄ±. KullanÄ±cÄ±larÄ±n bellek talebinin artmasÄ± ya da en zorlu uygulamalarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± durumunda sistem, dahili depolama kaynaklarÄ±ndan alan ayÄ±rarak akÄ±llÄ± telefonun modeline gÃ¶re belleÄŸe 1 GB'tan 5 GB'a kadar ekleme yapabiliyor.



Ã–rneÄŸin Reno5 ve Reno5 Lite modellerinde bulunan 8GB belleÄŸe, ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu takdirde 5GB daha eklenebiliyor. AynÄ± ÅŸekilde A Serisi'nde bulunan A74 modelinin 4GB olan belleÄŸine 3GB daha ekleme yapÄ±labiliyor.Â Â

Yeni Ã¶zellik sayesinde kullanÄ±cÄ±lar Ã§ok sayÄ±da zorlu uygulama ve oyunu aynÄ± anda performans kaybÄ± olmadan kullanabiliyor. Ã–zellikle daha az kullanÄ±labilir belleÄŸe sahip modellerde RAM+ seÃ§eneÄŸi, performansÄ±n iyileÅŸtirilmesinin bir sonucu olarak bellek parÃ§alanmasÄ±nÄ± azaltÄ±yor.Â

KullanÄ±cÄ±lar, 'Ayarlar' menÃ¼sÃ¼ altÄ±nda 'Telefon HakkÄ±nda' kÄ±smÄ±nda RAM seÃ§eneÄŸini seÃ§erek RAM yÃ¼kseltme ayarÄ±nÄ± kolaylÄ±kla yapabiliyor.Â