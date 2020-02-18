Oppo şimdi de ilk akıllı saati için düğmeye basıyor

Çinli teknoloji şirketi Oppo, ilerleyen zamanlarda ilk akıllı saatini piyasaya sürecek. AndroidSaint isimli bir kullanıcı Twitter üzerinden Oppo’nun ilk akıllı saatinin resmi basın görselini yayınladı.



Paylaşılan görüntü akıllı saatin Apple Watch’a benzetildiği ile ilgili yorumlar aldı. Ancak tanıtımı yapılması beklenen model Apple Watch’taki gibi Digital Crown’a sahip olmadığı görüldü. Saatin sağ tarafında ayarların kontrol edilmesini sağlayan iki tane tuş bulunuyor. Bu tuşlardan birinin üzerinde ise LED bildirim göstergesi bulunuyor.



Saatte EKG ve ECG özellikleri dikkat çekerken, birçok modelde yer alan bu özellik sayesinde akıllı saat, kalbin detaylı bir şekilde ölçümlerinin yapılabilmesini sağlıyor. Bu özelliğin dışında kan basıncı ölçme, uyku takibi ve yakılan kalori miktarını belirtme özellikleri de bulunacak.



Akıllı saatin fiyatı ise 300 dolarlık bir fiyat etiketi olacağı tahmin ediliyor.