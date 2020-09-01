Oppo Samsung'u geride bıraktı, ilk sıraya yerleşti

Telefon rekabetinde mücadele kızışıyor, telefon pazarındaki sıralama değişiyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un uzun yıllar başı çektiği Güneydoğu Asya pazarında artık Oppo lider konumda.

Counterpoint Research'ün yayınladığı rapora göre Oppo'nun pazar payı yüzde 20.3 seviyelerinde bulunuyor. Samsung ise Oppo'nun hemen arkasında yer alıyor ve yüzde 19.5 oranında bir pazar payına sahip.

Listenin üçüncü sırasında ise geçtiğimiz günlerde Türkiye'de telefon pazarına girdiğini duyuran Vivo yer alıyor ve yüzde 17.9'lık pazar payıyla dikkat çekiyor. Xiaomi de Vivo'nun hemen ardından geliyor; bu markanın da yüzde 12.8'lik pazar payı bulunuyor.

Bu süreçte bölgede toplamda 24 milyon adet akıllı telefon satışı yapılırken, Oppo'nun Samsung'u geride bırakması ise sürpriz bir gelişme oldu.