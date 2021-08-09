Oppo, Renovators 2021 projesini başlattı

Şirket açıklamasına göre, Oppo Renovators 2021, dünya çapında bir yarışma olmanın yanı sıra, genç yaratıcıların sanat ve teknoloji ile geleceği cesurca hayal edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor. Renovators programı ile Oppo, gelişmekte olan sanatçıların ünlü sanatçılardan rehberlik ve ilham alabilecekleri, çalışmalarını uluslararası platformlarda sergileyebilecekleri ve hayatta karşılarına bir kez çıkabilecek kariyer fırsatlarına erişebilecekleri aktif bir topluluk oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, "Her zaman genç neslin gücüne inanan Oppo, yaratıcı genç sanatçıların mükemmelliğine dünyanın tanıklık etmesini istiyor. Dünyayı değiştirecek ilhamın gençlerden geleceğine inanıyoruz. Bu yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılki Renovators programının teması "ışık" olacak. Yeryüzünün enerji kaynağı ve yaşamın önemli bir parçası olan ışık, sevgi ve umut gibi pozitiflik ifadelerini sembolize etmek için kullanılıyor. Işığın sıcaklığı ve aydınlatmasıyla Oppo, genç yaratıcıları sanatın sınırlarını aşmaya ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya teşvik ederek bir sakinlik ve iyimserlik duygusu yaratmayı hedefliyor.

İki yarışma kategorisi bulunuyor

Işık temasıyla düzenlenen Oppo Renovators 2021'de "Art Tech" ve "Art Toy" olmak üzere iki yarışma kategorisi bulunuyor. Bununla birlikte tasarım tutkunlarını hedefleyen bir "Portre Çekimi" kategorisi yer alıyor. Art Tech kategorisinde genç yetenekler bir arada bulunan sanat ve teknolojiyi özgürce keşfedebiliyor. Art Toy kategorisinde ise sanatçılar, Oppo'nun maskotu Ollie'ye kendi yaklaşımlarını hayal etmeye davet ediliyor. Portre Çekimi'nde de katılımcılar portre fotoğraflar veya videolar aracılığıyla anlatılan kendi büyüleyici kişisel hikayelerini sunabiliyorlar.

Oppo Renovators 2021, programın yetenekli sanatçılarının gelişmesine yardımcı olmak için Oppo'nun küresel kaynaklarından yararlanacak. Oppo Renovators 2021'de seçilen sanat eserleri, Londra Tasarım Festivali ve Dubai World Expo gibi dünya çapındaki sergilerde ve online platformlarda sergilenme fırsatına sahip olacak. Ayrıca, Oppo Renovators 2021'e katılan genç tasarımcılar, yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için iş fırsatlarının bulunabileceği anlaşmalı Oppo tasarımcıları olma şansına sahip olacak.

Oppo Renovators 2021, sadece dünyanın en iyi sanat ve tasarım kurumlarıyla iş birliği içinde değil, aynı zamanda jüri panelini oluşturan ünlü sanatçı ve tasarımcıların desteğiyle de düzenleniyor. Önemli isimler arasında video sanatının kurucularından uluslararası tasarımcı Kashiwa Sato, görsel-işitsel sanatçı Ryoichi Kurokawa ve marka danışmanı Tommy Li yer alıyor.

Oppo Renovators 2021 hakkında daha fazla bilgi almak için "https://campus.oppo.com/en/" sitesi ziyaret edilebiliyor.