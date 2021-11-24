Oppo Reno 6 Türkiye'de satışa sunuldu

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Reno6, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni Bokeh Parlak Video ve değerli anların profesyonel görünümlü portre videoları olarak kaydedilmesine imkan tanıyan geliştirilmiş Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi sektör lideri özelliklerle donatıldı.

Reno6, arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumuna ve önde 44MP selfie kamerasına sahip. Bu donanım, Reno6'ya yapay zeka ile desteklenen birçok portre video yetenekleri getiriyor.

Görüntü Temizleme Modu tarafından desteklenen Reno serisinin net fotoğraf çekme kapasitesi Reno6'da da varlığını koruyor. Görüntü Netlik Motoru, hareketli nesnelerin fotoğrafını daha net çekmenizi sağlarken, Ultra net 108MP görüntü özelliği ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera ve süper çözünürlüklü algoritmalar sayesinde fotoğraflarda daha detaya inmek mümkün oluyor.

Düşük mavi ışıklı ekranıyla SGS Göz Koruyucu Ekran sertifikasına sahip Reno6, ayrıca 50W Hızlı Şarj ve 4310mAh uzun ömürlü piliyle geliyor ve 45 dakikada %100 şarj oluyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Reno6'da bulunan Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, yüksek bir performans sağlıyor. RAM'in yetmediği anlarda ROM depolamanın bir kısmının bellek olarak kullanılmasına izin veren Bellek Genişletme teknolojisi de Reno6'da sunuluyor. Yerleşik 8GB'lik RAM, gerektiğinde ek 2GB/3G/5GB bellek ile desteklenebiliyor.