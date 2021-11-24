Oppo Reno 6 Türkiye'de satışa sunuldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Aralıka beyaz başlangıç Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyorAralık'a beyaz başlangıç! Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyor#Meteoroloji
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor... Eşi için tam 3 yılda yaptıSosyal medya bu öğretmeni konuşuyor... Eşi için tam 3 yılda yaptı!#Hindistan
Apple düğmeye bastı İsrailli şirkete dev davaApple düğmeye bastı! İsrailli şirkete dev dava#APPLE
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Bakan Karaismailoğlu tarih verdiTürksat uydu filosunun en güçlüsü olacak! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi#Bakan Karaismailoğlu
Çektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür dilediÇektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür diledi #Dior
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi#Estetikli Ünlüler
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
HABERLERTeknoloji Haberleri

Oppo Reno 6 Türkiye'de satışa sunuldu

#Oppo#Oppo Reno 6#Telefon
Oppo Reno 6 Türkiyede satışa sunuldu

Oppo, Reno serisinin en yeni üyesi Reno 6'yı Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu.

Haberin Devamı

Reno6, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni Bokeh Parlak Video ve değerli anların profesyonel görünümlü portre videoları olarak kaydedilmesine imkan tanıyan geliştirilmiş Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi sektör lideri özelliklerle donatıldı.   

Reno6, arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumuna ve önde 44MP selfie kamerasına sahip. Bu donanım, Reno6'ya yapay zeka ile desteklenen birçok portre video yetenekleri getiriyor. 

Görüntü Temizleme Modu tarafından desteklenen Reno serisinin net fotoğraf çekme kapasitesi Reno6'da da varlığını koruyor. Görüntü Netlik Motoru, hareketli nesnelerin fotoğrafını daha net çekmenizi sağlarken, Ultra net 108MP görüntü özelliği ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera ve süper çözünürlüklü algoritmalar sayesinde fotoğraflarda daha detaya inmek mümkün oluyor. 

Düşük mavi ışıklı ekranıyla SGS Göz Koruyucu Ekran sertifikasına sahip Reno6, ayrıca 50W Hızlı Şarj ve 4310mAh uzun ömürlü piliyle geliyor ve 45 dakikada %100 şarj oluyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Reno6'da bulunan Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, yüksek bir performans sağlıyor. RAM'in yetmediği anlarda ROM depolamanın bir kısmının bellek olarak kullanılmasına izin veren Bellek Genişletme teknolojisi de Reno6'da sunuluyor. Yerleşik 8GB'lik RAM, gerektiğinde ek 2GB/3G/5GB bellek ile desteklenebiliyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oppo#Oppo Reno 6#Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde