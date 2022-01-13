Oppo Reno 6 incelemesi

Önce dilerseniz Reno 6 kutu içeriğinde neler var, birlikte bakalım. Diğer Oppo telefon kutularında olduğu gibi yine bir şeffaf kılıfı bizi karşılıyor. Bunun yanı sıra bir USB Type-C şarj kablosu, Reno 6’yı çok hızlı bir şekilde şarj eden şarj adaptörü ve kablolu kulaklık da kutu içeriğinde yer alıyor. Cihazın ekranı aynı zamanda korumalı olarak da geliyor. Yani siz hem ekranı kaplatmaya ihtiyaç duymuyorsunuz, kılıf almanıza gerek kalmıyor ya da ayrıca kulaklık satın almakla da uğraşmıyorsunuz. Hepsi bir arada!



Kutu içeriğinde olanlara özellikle yakından bakmak istedim, çünkü günümüzde satışa sunulan bazı telefon modellerinin kutularında şarj adaptörü ya da kulaklık çıkmayabiliyor ve Reno 6’nın bu açıdan kutu içeriğinin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi de Reno 6’nın tasarımına bakalım. Cihaz, iki farklı renkte geliyor. İncelemekte olduğumuz Buz Mavisi rengi dışında ayrıca Yıldız Siyahi rengini de tercih edebilirsiniz. Bu renkleri tek bir renk olarak da düşünmeyin. Farklı açılardan baktığınızda oldukça hoş bir renk yelpazesi sunduğunu fark ediyorsunuz. Cihazın alt yüzeyinde 3.5mm kulaklık yuvası, mikrofon, USB Type-C girişi ve hoparlör ızgarası yer alırken, sağ kısmında içerisinde Oppo yeşilini de gördüğümüz bir güç tuşu konumlandırılmış. Bu arada güç tuşu aynı zamanda parmak izi tarayıcısı özelliğine sahip değil. Bunun yerine bu sensör ekrana gömülü olarak geliyor. Telefonun sol kenar kısmında da SIM kart yuvası ile ses açma/kapama butonlarını görüyoruz.



6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranımız var. 90 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor ve ekran deneyiminin oldukça akıcı olduğunu söyleyebilirim. 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Reno 6 , işlemci tarafında da Qualcomm’un Snapdragon 720G’den gücünü alıyor. Bu güçlü işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor.

Reno 6 ile oyun oynarken hem yüksek grafiklerden ödün vermiyoruz hem de akıcı bir oyun deneyimi söz konusu oluyor. Hemen her uygulamayı gayet hızlı çalıştırıyor. Oyunlardan bahsetmişken Oyun Odak Modu’ndan ve HyperBoost 4.0’ı unutmayalım. Oyunlarla aranız iyiyse bu moda göz atmanızı öneririm. Oyunlardan en iyi derecede verim alabilmek için ayarları kendinize göre optimize edebilirsiniz. Ayrıca oyun esnasında WhatsApp’tan mesajlara dönebilir ya da aramaları bloke ederek oyun keyfinizin bölünmesini engelleyebilirsiniz.



Oppo’nun daha fazla performans için sunduğu özellikler bununla da sınırlı değil. RAM'in yetmediği anlarda ROM depolamanın bir kısmının bellek olarak kullanılmasına izin veren Bellek Genişletme teknolojisi bu telefonda da bulunuyor. Yerleşik 8GB'lik RAM, gerektiğinde ek 2GB/3G/5GB bellek ile desteklenebiliyor. Bu da elbette telefonunuzun darboğaza girmesini engelliyor ve yüksek performanstan ödün vermiyorsunuz.

Depolama tarafında ise 128 GB dahili hafızayı görüyoruz. Günümüz şartlarında alt sınır olarak 128 GB’ı kabul edebiliriz. Çünkü hem fotoğraflar hem de videolar çok daha fazla alan kaplıyor ve uygulamaların da boyutlarını düşündüğümüzde 128 GB bir kullanıcı için ideal denilebilir. Ancak microSD kart desteğinin de bulunması sayesinde 256 GB’a kadar da yükseltme seçeneğimiz mevcut.



Batarya teknolojilerine büyük yatırımlar yapan Oppo, bu teknolojilerin nimetlerini de kullanıcılarına sunuyor. Reno 6’da da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 4310 mAh kapasiteli batarya bu telefona enerji veriyor ve 50W hızlı şarj desteğine sahip. Sadece 45 dakikada telefonunuz yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj olabiliyor. Yani priz başında saatlerce beklemek artık yok.

Ayrıca pil ayarlarına girerek batarya ömrünü optimize edip daha verimli bir şekilde de kullanabilirsiniz. Özellikle Süper Güç Tasarruf Modu, en darda kaldığınız noktada imdadınıza yetişiyor ve sizin yerinize telefonu en düşük güç tüketecek seviyeye getirerek batarya ömrünü olabildiğince uzatıyor.



Reno 6’nın en iddialı olduğu taraf ise kamera performansında kendini gösteriyor. Cihazın arka yüzünde 4’lü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alana ana kameraya, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP mono kameralar eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 44 MP’lik bir kamera var.

Özellikle portre fotoğrafçılığı konusunda oldukça iyi bir performans gösteriyor. Bu güçlü donanım, Reno 6'ya yapay zeka ile güçlendirilmiş birçok portre video yetenekleri kazandırıyor.



Öncelikle çektiğiniz videonun kalitesini artırmak için AI Vurgulu Video modunu mutlaka kullanın. Bu mod, ortam ışığını otomatik olarak algılarken videoları buna göre optimize edebiliyor. Gece ya da gündüz fark etmiyor ve arka ışığa sahip ortamlarda çekim yaptığınızda dahi daha net, daha parlak ve daha canlı renklere sahip portre videolar çekebiliyorsunuz.

Portre Güzelleştirme Videosu portre videolarına doğal güzelleştirme efektleri sunarken, 10 milyonu aşan portre veri kümesi ve yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen Bokeh Parlak Video modu ise akıllı telefonlarla çekilen videolara sinema kalitesinde bir bokeh efekti sunuyor.



Reno 6, Android temelli ColorOS 11 yazılımıyla birlikte geliyor. Burada Oppo’nun pek çok kullanışlı uygulamayı kullanıcısına sunduğunu görüyoruz. Örneğin gizliliğiniz söz konusu olduğunda Ayarlar > Gizlilik yolunu izleyebilirsiniz. Uygulama Kilidi ile uygulamalara şifre koyabilirken, Uygulamaları Gizle ile de yüklü uygulamaları görünmez yapabilir ve sadece siz görebilirsiniz. Özel Kasa ise galerinize el atıyor ve bir başkasının fotoğraf ve videolarınızı görme ihtimalini ortadan kaldırmak için galerinizdeki içerikleri özel bir kasaya atıyor. Çocuk Alanı da telefonunuzu çocuğunuza verdiğinizde imdadınıza koşan, ebeveyn dostu bir uygulama. Ekran görüntüsü aldığımızda Google Lens üzerinden 100’dan fazla dile çeviri yapabilirken, Nearby Share ve Oppo Share ile hızlıca telefonlar arasında dosya alışverişi yapabiliyorsunuz.

Sonuç itibariyle Oppo Reno 6, pek çok açıdan doyurucu bir telefon olmuş. Sadece batarya ve kamera performansıyla bile tercih edilebilecek bir telefon ortaya çıkmış.