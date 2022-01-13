Oppo Reno 6 incelemesi

Önce dilerseniz Reno 6 kutu içeriğinde neler var, birlikte bakalım. Diğer Oppo telefon kutularında olduğu gibi yine bir şeffaf kılıfı bizi karşılıyor. Bunun yanı sıra bir USB Type-C şarj kablosu, Reno 6’yı çok hızlı bir şekilde şarj eden şarj adaptörü ve kablolu kulaklık da kutu içeriğinde yer alıyor. Cihazın ekranı aynı zamanda korumalı olarak da geliyor. Yani siz hem ekranı kaplatmaya ihtiyaç duymuyorsunuz, kılıf almanıza gerek kalmıyor ya da ayrıca kulaklık satın almakla da uğraşmıyorsunuz. Hepsi bir arada!
Şimdi de Reno 6’nın tasarımına bakalım. Cihaz, iki farklı renkte geliyor. İncelemekte olduğumuz Buz Mavisi rengi dışında ayrıca Yıldız Siyahi rengini de tercih edebilirsiniz. Bu renkleri tek bir renk olarak da düşünmeyin. Farklı açılardan baktığınızda oldukça hoş bir renk yelpazesi sunduğunu fark ediyorsunuz. Cihazın alt yüzeyinde 3.5mm kulaklık yuvası, mikrofon, USB Type-C girişi ve hoparlör ızgarası yer alırken, sağ kısmında içerisinde Oppo yeşilini de gördüğümüz bir güç tuşu konumlandırılmış. Bu arada güç tuşu aynı zamanda parmak izi tarayıcısı özelliğine sahip değil. Bunun yerine bu sensör ekrana gömülü olarak geliyor. Telefonun sol kenar kısmında da SIM kart yuvası ile ses açma/kapama butonlarını görüyoruz.
Reno 6 ile oyun oynarken hem yüksek grafiklerden ödün vermiyoruz hem de akıcı bir oyun deneyimi söz konusu oluyor. Hemen her uygulamayı gayet hızlı çalıştırıyor. Oyunlardan bahsetmişken Oyun Odak Modu’ndan ve HyperBoost 4.0’ı unutmayalım. Oyunlarla aranız iyiyse bu moda göz atmanızı öneririm. Oyunlardan en iyi derecede verim alabilmek için ayarları kendinize göre optimize edebilirsiniz. Ayrıca oyun esnasında WhatsApp’tan mesajlara dönebilir ya da aramaları bloke ederek oyun keyfinizin bölünmesini engelleyebilirsiniz.
Depolama tarafında ise 128 GB dahili hafızayı görüyoruz. Günümüz şartlarında alt sınır olarak 128 GB’ı kabul edebiliriz. Çünkü hem fotoğraflar hem de videolar çok daha fazla alan kaplıyor ve uygulamaların da boyutlarını düşündüğümüzde 128 GB bir kullanıcı için ideal denilebilir. Ancak microSD kart desteğinin de bulunması sayesinde 256 GB’a kadar da yükseltme seçeneğimiz mevcut.
Ayrıca pil ayarlarına girerek batarya ömrünü optimize edip daha verimli bir şekilde de kullanabilirsiniz. Özellikle Süper Güç Tasarruf Modu, en darda kaldığınız noktada imdadınıza yetişiyor ve sizin yerinize telefonu en düşük güç tüketecek seviyeye getirerek batarya ömrünü olabildiğince uzatıyor.
Özellikle portre fotoğrafçılığı konusunda oldukça iyi bir performans gösteriyor. Bu güçlü donanım, Reno 6'ya yapay zeka ile güçlendirilmiş birçok portre video yetenekleri kazandırıyor.
Portre Güzelleştirme Videosu portre videolarına doğal güzelleştirme efektleri sunarken, 10 milyonu aşan portre veri kümesi ve yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen Bokeh Parlak Video modu ise akıllı telefonlarla çekilen videolara sinema kalitesinde bir bokeh efekti sunuyor.
Sonuç itibariyle Oppo Reno 6, pek çok açıdan doyurucu bir telefon olmuş. Sadece batarya ve kamera performansıyla bile tercih edilebilecek bir telefon ortaya çıkmış.