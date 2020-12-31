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Teknoloji
Haber Giriş: 31.12.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Oppo Reno 5 tanıtıldı! İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo Reno 5 tanıtıldı! İşte özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 5'i gün yüzüne çıkardı. İşte telefonun öne çıkan tüm özellikleri ve fiyatı...

Telefon pazarında hızlı bir büyüme kaydetmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yatırım kararı alan Oppo, yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Şirket bu kez 4G destekli Oppo Reno 5'in tanıtımını yaptı.

Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan Reno 5, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip. 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran yapısını kullanan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla birlikte geliyor.

Kamera tarafında da yüksek performans göstermesi beklenen Reno 5, ön yüzünde 44 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir selfie kameraya sahip. Cihazın arka yüzünde ise 44 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP siyah/beyaz sensör yer alıyor.

Oppo Reno 5 tanıtıldı İşte özellikleri

Android 11 üzerine kurulu ColorOS 11.1 arayüzüyle kutusundan çıkan Oppo Reno 5, 50W hızlı şarj desteğine sahip 4310 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

Cihazın yurt dışı fiyatı ise 377 dolar olarak belirlendi.

Ürünün 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Şirket, daha önce de Oppo Reno 5 Pro Plus'ı tanıtmıştı. 6.55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 90 Hz yenileme hızında çalışan OLED ekran kullanıyor. Telefona güç veren işlemci ise Snapdragon 865.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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