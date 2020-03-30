Oppo Reno 5 ne zaman tanıtılacak?

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle zor günler geçirse de, telefon üreticileri yeni modellerini bir bir duyurmaya devam ediyor. Reno 3 lansmanını da internet üzerinden yapmak durumunda kalan şirket, bu kez Reno 5 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni cihazla ilgili herhangi bir teknik detay bilinmezken, bu telefonların birinin orta diğerinin de üst-orta sınıf telefonlar olacağı konuşuluyor. Bu cihazla birlikte son olarak Reno 2'de gördüğümüz köpekbalığı yüzgeci tasarımlı selfi kamerası da geri dönüyor olabilir. Ekranda herhangi bir kamera yer almazken, Oppo'nun bu mekanizmayı yeni cihazlarında da kullanması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Oppo Reno 4 neden yok?

Oppo Reno 3'ün ardından şirketin Reno 5 ile yola devam etmesi, kafaları karıştırmıyor değil. Reno 4 serisini atlayan şirketin aslında bunda geçerli bir sebebi var. Çinlilerde 4 rakamının uğursuz olduğuna yönelik bir inanış var. Bu nedenle Oppo'nun Reno 3'ten direkt olarak Reno 5'e atlanması kimseyi şaşırtmayacak.



