Oppo Reno 5 Marvel Edition tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Reno 5 Marvel Edition'ın tasarımı Avengers: Endgame filmindeki karakterin giydiği, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renklerin kombinasyonuna sahip Quantum Suit kıyafetlerinden ilham alıyor. Akıllı telefonun arka kasasında, ortada bulunan Avengers logosunu ve Captain America'nın kalkanını içeren iki ikonik Marvel görselinin oluşturduğu yuvarlak 'A' logosu öne çıkıyor. Fresnel Lens İşlemi kullanılarak pürüzsüz ve parlak dokunuşlarla oluşturulan 'A' logosu, farklı açılardan bakıldığında dokulu ve üç boyutlu görünüyor. Ayrıca akıllı telefonun arkası, Black Widow logosundan ilham alınarak 'X' harfini oluşturacak şekilde tasarlandı. 'X' harfinin verdiği etki, iki farklı malzemenin bir kombinasyonuyla oluşturuldu.

Marvel Edition'ın elektro kaplama işlemiyle üretilen gümüş renkli yan kısımlarındaki orta siyah çizgi, lazer aşındırma yöntemiyle oluşturuldu. Telefonda 6,4 inç genişliğinde 90Hz yenileme hızında AMOLED bir ekran yer alıyor.



171 gr ağırlığa ve 7,8 mm inceliğe sahip Reno 5 Marvel Edition, 50W hızlı şarj ile şarj olurken ekran üst kısmında beliren şarj durumu, Iron Man'in ışık halkalarının animasyonuyla gösteriliyor.



Reno 5 Marvel Edition en yeni ColorOS 11.1 sürümüyle geliyor ancak kullanıcı arayüzü, Marvel Evreni'nden öğelerle tamamen özelleştirilmiş özel tasarım detayları da içeriyor. Ana ekranın arka planı, akıllı telefonun dış tasarımındaki gibi güçlü çizgiler, koyu gölgeler, gri, beyaz ve kırmızı renklerle Avengers Quantum Suits ve uzay aracını baz alan bir tasarıma sahip. Ayrıca, ana ekranda yer alan orijinal Oppo uygulamalarının simgeleri, Marvel Evreni'ndeki çeşitli kahramanlar veya ilgili öğelerle değiştirildi. Örneğin kamera simgesi, Iron Man'in zırhından çizgiler ve renkler içeriyor; yenilenen mesaj simgesinde ise Kaptan Amerika'nın kaskı ve kalkanı kullanılıyor.



Şirket ayrıca, yalnızca Oppo Reno 5 Marvel Edition için Marvel'in Avengers kahramanlarını içeren altı farklı kilit ekranı duvar kâğıdı oluşturdu. Akıllı telefonun tasarımında yer alan simgelerle ve diğer Marvel öğeleriyle birlikte bu aksiyon sahneleri, tüm Marvel hayranlarına tamamen sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bunların yanında, Marvel filmlerinin açılış sahnelerinden ilham alan kapaklı kitap tarzı bir animasyon, farklı duvar kâğıdı seçimlerinde kullanıcıları her seferinde Marvel Evreni'ne bir kez daha götürüyor.

Oppo Marvel Edition'ın Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 5.299 TL.