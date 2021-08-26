Oppo Reno 5 Lite nasıl fotoğraf çekiyor?

Fotoğraf ve video özelliklerinde yeni nesil teknolojilerle birlikte gelen Reno5 Lite, 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip. Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.

Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift Görüntülü Video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor.

Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.

Monochrome Video, her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde bile sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.

Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da size destek oluyor. Dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. Gece Portresi ise geri plana mercek ışıkları koyuyor. OPPO Reno5 Lite ayrıca Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.

Oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilmeniz de mümkün.