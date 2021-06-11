Oppo Reno 5 Lite incelemesi

Türkiye’de telefon üretmeye başlamasıyla birlikte Oppo, ülkemize birçok açıdan fayda sağlayacak. En başta istihdam olanağı sağlanırken, üretim sürecinin ülkemizde gerçekleşmesi, gelecekte belki de telefon üretiminde bölge üssü olmamıza imkan verecek.

Evet, şimdi isterseniz konuyu çok uzatmadan Reno 5 Lite’a geri dönelim. Kutu içeriğine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken nokta elbette telefon kılıfı oluyor. Bu şeffaf kılıf Reno 5 Lite için koruma sağlarken, kılıf edinmek için ayrıca ücret ödemek durumunda değiliz. Diğer yandan Reno 5 Lite’ın bu güzel tasarımını gizlememek adına şeffaf bir kılıf kullanmak da iyi bir fikir.



Kutu içeriğinde ayrıca bir şarj adaptörü ve kulaklığımız var.

TASARIM

Reno 5 Lite, oldukça hafif ve şık bir telefon. Türkiye’de iki farklı renkle tüketiciye sunuluyor. Benim elimdeki model ise Aurora Moru rengine sahip. Oppo’nun bu rengi ilk kez bir telefonunda kullandığını da belirtelim. Aurora Moru'nda kompozit bir 3D arka panelde Sıvı Kristal Kaplama işlemi uygulanıyor. Telefonu belli bir açıda tuttuğunuzda mor olan arka yüzünde adeta gözeneklerden sızmış gibi bir yeşil görebilmeniz mümkün. Tercihini daha koyu bir renkten yana kullanmak isteyenler ise Reno 5 Lite’ın Sonsuz Siyah renkli modelini tercih edebilir.



Reno 5 gibi, Reno 5 Lite da 172 gram ağırlığında, gayet hafif bir telefon. Alt kısmında 3.5 mm kulaklık yuvası yer alıyor. Bu benim için önemli. En azından bu uçta bir kulaklığınız varsa ayrıca dönüştürücüye ihtiyacınız olmayacak. Bu girişin yanında da mikrofon hoparlör ızgarasını görüyoruz. Ve tabii ki USB Type-C girişiyle de cihazı hem şarj ediyor hem de veri alışverişini yapıyoruz.

Telefonun sağ kısmında güç butonu yer alıyor. Ses açma/kapama ve SIM kart yuvası da Reno 5 Lite’ın sol yan kısmında bulunuyor.



EKRAN

Reno 5 Lite’ın 6.4 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranı var ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Reno 5 Lite, kullanıcısına 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sunuyor. microSD kart desteği ile toplam hafızayı 256 GB’a kadar artırabilmek de mümkün. Alacağınız bir telefonun en azından 128 GB dahili hafızası olmasına dikkat edin. Günümüzde artan veri boyutları nedeniyle en başta önlemimizi almakta fayda var. 128 GB kapasiteli bir telefon, standart bir kullanıcı için yeterli. Ancak ilerleyen zamanlarda ek kapasiteye ihtiyaç duymanız halinde microSD kart desteğini kullanabiliyor olmanız da önemli bir nokta. Reno 5 Lite, bu açıdan kullanıcısına uzun yıllar eşlik edecek bir telefon.



İŞLEMCİ

Peki benim gibi telefonlarda oyun oynamayı seven biriyseniz Reno 5 Lite ihtiyacımızı karşılayabiliyor mu? İşlemci tarafında Mediatek Helio P95 tercih edilmiş. Uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabilirken, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Fortnite, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi oyunları da rahatça oynayabilirsiniz. Oyunlardan bahsetmişken Oyun Alanı’na da kısaca değinmek isterim. Oyunları bu mod üzerinden oynarken çağrıları kapatabiliyor, WhatsApp mesajlarından oyun boyunca kurtulabiliyorsunuz. Diğer yandan oyun performansınızı da yine Oyun Alanı üzerinden belirleyebiliyorsunuz. En iyi performansı isteyenler Yarışma Modu’nu seçebilir. Ancak batarya ömrüm oyun oynarken çok azalmasın diyorsanız da performansı biraz düşürerek düşük güç modunda oyunları çalıştırabiliyorsunuz.

KAMERA

Gelelim Reno 5 Lite’ın kamera performansına… 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno 5 Lite modelinde ana kamerayla birlikte 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera uyum içinde çalışıyor. Bu sayede fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırabiliyorsunuz. Telefonun ön yüzünde ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera kullanılıyor.



Dual-view kamera özelliği Reno 5’te de sevdiğim bir özellik olmuştu. Bu modu Reno 5 Lite’ta da kullanabiliyoruz. Bu sayede hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyorsunuz. Vlogger’lar için çok kullanışlı bir özellik olduğu kesin.

Kamera özelliklerinde başrolde kendinizin olduğu hikayelerinizi oluşturabilirsiniz. Yapay Zeka Portre Video özelliği çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Monochrome Video ile zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katabiliyorsunuz. Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği de hareket halinde bile sabit bir video kaydı alabilmenize yardımcı oluyor.

Monochrome Video özelliğini de sevdiğimi söyleyebilirim. Bu özellik her karede tek RGB yani Kırmızı-Yeşil-Mavi rengi vurgularken, diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Bu sayede zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videolara farklı bir hava katıyorsunuz. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde dahi sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.



Fotoğraflarda zaman zaman arka planı pek beğenmeyiz. Bu tip durumlarda Dinamik Bokeh bulanıklaştırma efektini kullanabilirsiniz. Bu efekt; ışığı çizgilere dönüştürken, arka planın ayrıntılarının görülmesini de engelliyor. Böylece arka planı düşünmenize artık gerek kalmıyor. Ayrıca Gece Portresi ile de geri plana göze hoş gelen yuvarlak mercek ışıklar koyabiliyorsunuz.

BATARYA

Bir Oppo telefon kullanıyorsak batarya konusunda kendinizi bir adım önde hissediyorsunuz. 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisini kullanan Reno 5 Lite, 4310 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. Hızlı şarj teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Oppo, bu gücünü Reno 5 Lite'a da yansıtmış. Öyle ki, telefonunuzu sadece 5 dakika şarj ettiğinizde neredeyse 3 saat boyunca YouTube üzerinden video izleyebiliyorsunuz.



Peki pili tamamen biten Reno 5 Lite'ı kaç dakikada tam şarj ediyoruz dersiniz? Sadece 56 dakikada... Yani 56 dakika şarj ediyorsunuz, 16 saat boyunca video izleyebiliyorsunuz, böylece şarj kabusunuz gerilerde kalıyor.



Ayrıca sistem performansınızı optimize ederek de batarya ömrünü artırabilmeniz mümkün.

YAZILIM

Reno 5 Lite, Oppo'nun geliştirdiği ColorOS 11.1 arayüzüyle geliyor. Android 11 temelinde çalışan bu arayüzle birlikte Android'in tüm özellikleri korunurken, kullanıcı arayüzü dilediğiniz gibi değişebiliyor. Oldukça kullanışlı bir arayüz.

Apps Lock, yani Uygulama Kilidi işinize fazlasıyla yarayacak bir özellik. Ayarlar > Gizlilik yolunu izleyerek Uygulama Kilidi'ni açabilir ve telefon ekran kilidiniz açıkken dahi uygulamalara erişim için şifre isteyebilirsiniz.

Ekran Kaydı Gizlilik Koruması da özel bilgilerinizi koruyan bir özellik. Özellikle de telefonunu televizyona bağlayan ya da projektöre telefonunu bağlayarak iş arkadaşlarına sunum yapanlar için hayat kurtaran bir özellikten söz ediyoruz. Bu sayede banner bildirimleri ve mesajlar sınırlandırılırken, ekrana çıkmaması gereken mesajlar da filtreleniyor.

SONUÇ

Sonuç itibariyle tüm bu kullanışlı özelliklere sahip bir telefonun Türkiye’de üretilmiş olması sevindirici bir durum. Reno 5 Lite, 4299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Ancak daha uygun fiyatlara da Reno 5 Lite’ı edinebilmek elbette mümkün.







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