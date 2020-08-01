Oppo Reno 4 satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

6.4 inç Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla gelen Oppo Reno 4, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Cihaz, 8 GB RAM kullanıyor ve 128 GB dahili hafızası var. Cihaz, gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Telefonun Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıktığını da belirtelim.

Ekran camı Corning Gorilla Glass 6 cam teknolojisiyle korunan ürün, 430 nit parlaklık seviyesi sunuyor ve gün ışığında telefon kullanırken ekran daha okunaklı bir hale geliyor.

Gelelim arka yüzdeki kameralara. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefon, aynı zamanda 4K video kaydı da yapabiliyor. Cihazın ön yüzünde ise çift kamera konumlandırılmış. Ana kamera 32 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, bu kamerayla birlikte ayrıca 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ancak bu kamera 4K video kaydı yapamıyor.



USB 3.0 yuvasını üzerinde bulunduran Oppo Reno 4, SuperVOOC 2.0 teknolojisi sayesinde oldukça hızlı şarj oluyor. Oppo'nun iddiasına gre telefon 15 dakikada yüzde 60 (65W hızlı şarj desteği sayesinde), 36 dakikada ise yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.

Cihazın Avrupa fiyatı ise 370 euro olarak belirlendi. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.



