Oppo Reno 4 Pro satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve fiyatı

6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve Super AMOLED ekran teknolojisini kullanan Oppo Reno 4 Pro, 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisi sayesinde cihazın ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı bir hale gelirken, üründe HDR10 desteği de bulunuyor.

90Hz ekran yenileme hızına sahip olan Oppo Reno 4 Pro, 500 nit ekran parlaklık seviyesine sahip. Bu sayede cihaz gün ışığı altında da rahatça kullanılabiliyor ve ekran daha net görülebiliyor.

Android 10 işletim sistemi altında çalışan ColorOS 7.2 sürümünü kullanan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor. Grafik yongası olarak da üründe Adreno 618 kullanılmış.

Cihazın iki farklı modeli bulunuyor. 128 GB ve 256 GB dahili hafızalı modeleriyle dikkat çeken Oppo Reno 4 Pro'nun her iki modelinde de 8 GB RAM yer alıyor. Ürün, aynı zamanda microSD kart desteğine de sahip ve toplam hafızayı artırabilmek mümkün.



Gelelim kamera kısmına... Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu dikkat çeken Oppo Reno 4 Pro'nun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Cihaz aynı zamanda 4K video kaydı da yapabiliyor. Ön yüzdeki kamera ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 4K desteği bulunmuyor.

Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen ürün, USB Type-C arabirimini kullanıyor. Dahili FM radyosu da bulunan üründe 3.5mm kulaklık yuvası da var.

Cihazın fiyatı ise 390 euro oldu



