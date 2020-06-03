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Teknoloji
Haber Giriş: 03.06.2020 - 08:57,Son Güncelleme:

Oppo Reno 4 Pro geliyor! İlk resmi görüntüleri yayınlandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo Reno 4 Pro geliyor! İlk resmi görüntüleri yayınlandı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, dünya genelinde olduğu kadar Türkiye'de de etkinliğini günbegün artırıyor ve yeni ürünlerini peş peşe piyasaya sürüyor. Son olarak Reno 3 serisiyle karşımıza çıkan Oppo, şimdi de Reno 4 için düğmeye basıyor.

Oppo'nun gelecek telefonlarından biri olan Oppo Reno 4 Pro hakkında pek çok bilgi internete sızmış olsa da şirket daha bugünden ürünün ilk resmi görsellerini dünyayla paylaştı bile. Telefonun tasarımına bakıldığında 4'lü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Üç kamera dikey pozisyonda yer alırken, bir de minik bir sensör yer alıyor.

Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu ana kamerayı 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto lens kamera eşlik ediyor. Cihazda ayrıca derinlik sensörü de bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera konumlandırılmış.

Oppo Reno 4 Pro geliyor İlk resmi görüntüleri yayınlandı

6.55 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo Reno 4 Pro, AMOLED ekran teknolojisini kullanyor. Orta üst segment bir telefon olan Reno 4 Pro, aynı zamanda 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alması beklenen telefonun 12 GB RAM'i bulunuyor ve 256 GB dahili hafızası var.

Son olarak cihazda 4000 mAh kapasiteli bir bataryanın bulunduğunu da belirtelim.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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