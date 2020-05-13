Oppo Reno 3 Pro incelemesi

Oppo Reno 3 Pro, şirketin bu yıl Türkiye'de satışa sunduğu iddialı telefonlarından biri. Peki Oppo Reno 3 Pro özellikleri ile kullanıcısına neler vaat ediyor?



Reno 3 Pro'nun ekran tarafında, 6.5 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veriliyor. Ön kamera da bu ekranın içerisinde yer alıyor. Telefonun donanım tarafında ise orta - üst segment özellikler yer aldığını görüyoruz. Telefon, kalbindeki Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Buna ek olarak telefona 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Cihaz 4 arka kamerayla geliyor.



48 Megapiksellik ana kameraya; 13 Megapiksel telefoto lens, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel siyah - beyaz kamera eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verildiğini görüyoruz.



Reno 3 Pro, arka kamerası ile Full HD çözünürlüğünde ve 60 FPS'te videolar kaydedebiliyor. 4K çözünürlüğünde ise 30 FPS çekim yapabiliyor. Android 10 işletim sistemi ile kutusunda çıkan telefonun arayüz tarafında ise ColorOS 7 yer alıyor.



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