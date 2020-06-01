Oppo Reno 3 incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Reno 3, AMOLED ekran teknolojisini kullanan bir telefon. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Reno 3, MediaTek MT6779 Helio P90 işlemciden güç alıyor.

128 GB dahili hafızayla gelen ve 8 GB RAM kullanan ürün, aynı zamanda microSD kart desteğine de sahip. Bu sayede toplam hafızayı daha da artırabilme şansınız var. Cihazın iyi yanlarından biri de USB Type-C girişinin yanı sıra 3.5 mm kulaklık yuvasına sahip olması. Böylece dönüştürücüye ihtiyaç duymaksızın 3.5 mm destekli kulaklıklarınızı kullanabiliyorsunuz.



Kamera tarafının üzerinde biraz duralım. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor; gece çekimleri de oldukça başarılı. Gece moduna aldıktan sonra yapacağınız çekimlerde farkı görebiliyorsunuz. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ultra geniş açılı sensör de eşlik ediyor ve bu sayede kadraja çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz.

13 MP çözünürlüğünde telefoto kamerası da bulunan ürünün 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü de bulunuyor. Bu da size çektiğiniz fotoğraflarda bokeh efekti verebilmenizi sağlıyor.

30W hızlı şarj desteğine sahip olan ve 73 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabilen Oppo Reno 3, 30 dakikada ise yüzde 0'dan yüzde 50'ye kadar bataryasını doldurabiliyor.



Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyla gelen; aynı zamanda yüz tanıma teknolojisini de kullanıcısına sunan ürünün ön yüzünde ise 44 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera konumlandırılmış. Yine bu kamera ile 1080p video kaydı yapabilirken, portre fotoğraflarında da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Oppo Reno 3, yaklaşık 4 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Cihazın bu özelliklerine bakıldığında fiyatının uygun olduğu söylenebilir. Alternatif olarak Redmi Note 9S, Huawei P40 Lite modelleri tercih edilebilir.



