Oppo, Qualcomm ile ortak çalışmayı sürdürecek

Chen, Berlin'de düzenlenen IFA 2020'de Qualcomm'un açılış oturumuna video konferans aracılığıyla katılarak bir konuşma yaptı. Chen konuşmasında, OPPO ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin geçmişini gözden geçirerek 5G ürünlerinin küresel olarak piyasaya sürülmesi konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Oppo ve Qualcomm'un uzun bir süredir güvenilir bir iş birlikteliklerinin olduğuna dikkat çeken Chen: “Qualcomm ile akıllı telefonların geliştirilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Gelecekte de dünya çapında 5G ürünlerinin geniş ölçekli ticari kullanımını teşvik etmek için Qualcomm ile ortak çalışmaya devam edeceğiz.”

Haziran 2020 itibariyle OPPO, 3.100'den fazla global patent başvurusu yaptı ve 1000'den fazla 5G standart patent ailesini ETSI'ye (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi) bildirdi.

Gelecekte 5G, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri, yeni akıllı telefon modellerine entegre ederek 5G'nin daha aktif kullanılmasını sağlamayı amaçlayan şirket, çalışmalarını sürdürüyor.