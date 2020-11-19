Oppo, Mutlak Renk Yönetim Sistemi'ni duyurdu

Oppo, Mutlak Renk Yönetim Sistemi (Full-path Color Management System) resmi sürümünün 2021'in amiral gemisi Find X3 serisinin prömiyerinde tanıtılacağını duyurdu. OPPO'nun Mutlak Renk Yönetim Sistemi, görüntü yakalama, depolama ve görüntülemede tam DCI-P3 geniş gamını ve 10 bit renk derinliğini destekleyen ilk Android renk yönetim sistemi olma özelliği taşıyor. Bu sistem, gerçek ve doğru renk üretimi ile olağanüstü bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Mutlak Renk Yönetim Sistemi, görüntü sunmanın sınırlarını zorluyor Gelecekteki trendlerin geniş renk gamı ve yüksek renk derinliğinde yattığına inanan şirketin Ar-Ge mühendislik ekibi, temel sistemi ve donanımı iyileştirerek renk üretiminde düzgün bir iş çıkardı. 10 bit yüksek renk derinliğine ve geniş P3 renk gamına sahip HEIF formatındaki görüntüleri destekleyen sistem, görüntü alımından hesaplamaya, kodlamaya, depolamaya, kod çözmeye ve son olarak görüntüyü sunmaya kadar tüm adımları kapsayan uçtan uca bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bir yönetim sistemi olarak Mutlak Renk Yönetim Sistemi, görüntüleri yakalarken rengi kaydetmek için daha gelişmiş bir tanımlama algoritması ve donanım kullanıyor. OPPO'nun Ar-Ge mühendisleri, bozulmaları (distorsiyon) düzeltme, çok çerçeveli karlanma azaltma ve algısal süper yüksek çözünürlük gibi algoritmalar geliştirdi. Ayrıca OPPO, Dijital Örtüşme/ Digital Overlap (DOL) HDR moduna eşlik eden görüntü sensörlerini destekleyecek. DOL-HDR teknolojisinde, farklı pozlama koşullarını tek görüntüde sentezliyor. Bu sebeple parlak ışığa karşı fotoğraflar çekildiğinde bile canlı renkler yakalanmasını sağlıyor.

Doğru donanıma sahip olduğumuzda bir sonraki önemli faktör kalibrasyon oluyor. OPPO'nun ekran kalibrasyon prosedürü, yaklaşık 0,4 JNCD'de (Just Noticable Color Difference) profesyonel ve dijital film kalitesinde bir renk doğruluğu sağlıyor ve böylece her zaman ekranda doğru bir görüntü sunuyor. Bunun yanı sıra OPPO'nun tescilli algoritması, DCI-P3'ü renk alanının merkezindeki D65 beyaz noktaya göre ayarlayarak renk gamı uyumluluğunu garanti ediyor.

10 bit renk derinliği 8 bit derinlikle karşılaştırıldığında, renk farklarının getirdiği yapay görüntüleri gideriyor, çekim ve düzenleme sonrasında görsel içeriğin kalitesini artırmak için renk gradyanını daha da geliştiriyor. Ayrıca, bir JPEG görüntünün yalnızca yaklaşık %50'si boyutunda olan yeni ve güçlü HEIF formatı, statik görüntüler, Exif, derinlik bilgileri ve dinamik videolar gibi çok çeşitli multimedya özelliği tam olarak destekleyerek böylelikle kullanıcılara daha fazla yaratma özgürlüğü sağlıyor. Ultra yüksek renk derinliği ile uyumluluk sağlamak için HEIF formatını daha fazla geliştirmek de mümkün.

Şirketin Ar-Ge mühendislik ekibi, 2018'de akıllı telefon kullanıcılarının renk zayıflığıyla ilgili karşılaştığı zorlukların farkına vardı. Ekip, göz sağlığını göz önünde bulundurarak, daha iyi bir görsel deneyim için geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere renk düzeltme konusunda sistematik araştırmalara devam etti.

Kapsamlı bir renk düzeltme çözümü sunarak bir adım daha ileri gitmeyi hedefleyen şirket, renk zayıflığı olanlar üzerinde büyük ölçekli nicel ve nitel bir çalışma yürüterek, renk düzeltme çözümünü Oppo Renk Düzeltme Çözümü 2.0'a yükseltti.

Şirket şimdi, potansiyel kullanıcılarla gerçekleştirdiği renk testlerinin doğruluk ölçümlerinden faydalanarak daha iyi renk düzeltme çözümünü bulmak hedefiyle Zhejiang Üniversitesi ile güçlerini birleştiriyor.