Oppo mağazalarında 'CybeReal' dönemi başladı

Geçtiğimiz yıl INNO DAY etkinliğinde, artırılmış gerçeklik uygulaması CybeReal AR'ı ilk kez tanıtan şirket, yakın zamanda bu teknoloji ile ilgili önemli ilerlemeler kaydetti. Şirket, bu kapsamda bu deneyimi Çin'deki amiral mağazalarına getirdi.

Şu anda, şirketin Beijing Wukesong ve Guangzhou Zhengjia Plaza amiral mağazalarında ziyaretçiler, CybeReal'i kullanarak gökyüzünden ellerine inen 4 metre uzunluğundaki Find X3 Pro ile etkileşime girerek canlı fotoğraflardan oluşan bir duvarın yavaşça açılmasını sağlayabiliyor. Hans Zimmer'ın Find X3 Serisi için bestelediği 'Colorful Future' fon müziği arka planda çalarak ziyaretçilerin önünde duvar bir parşömen gibi yavaşça açılıyor.



Sürekli gelişen bir yapay zeka motoru tarafından desteklenen uygulama, büyük amiral mağazaların iç mekanlarını birkaç saat içinde 3D örneklere dönüştürebiliyor. Altta yatan yapay zeka platformu, saatte 12.000 taranmış görüntüyü işleyebiliyor. İç mekanlar tarandıktan sonra, uygulama kısa sürede hassas ve gerçek zamanlı 3D rekonstrüksiyonu destekliyor. Şirketin AR düzenleme aracıyla, çalışanlar daha da heyecan verici bir artırılmış gerçeklik ortamı yaratmak için istedikleri zaman AR içerik malzemelerini düzenleyebiliyor.

Oppo'nun tescilli RLOCS (Gözlem Kısıtlamalarıyla Erişim ve Yerelleştirme) görsel konumlandırma algoritması, iç mekan konumlandırmayı santimetre düzeyinde doğruluyor. Akıllı Algılama ve Etkileşim departmanında teknoloji ekibi tarafından geliştirilen algoritma, akademik olarak geniş çapta kabul gördü. 2020 European Conference on Computer Vision (ECCV) ve Computer Vision and Pattern Recognition Conference'da (CVPR 2020) ekip, Uzun Vadeli Yerelleştirme kategorisinde iki ikincilik ödülü kazandı.



CybeReal teknolojisi, önümüzdeki Ekim ayında International Conference on Computer Vision'da (ICCV) yarışmaya katılacak. Uzun vadede OPPO, artırılmış gerçeklik ile ilgili donanım, yazılım ve hizmetlerin hâlâ büyük ölçüde kullanılmayan dünyasına daha derin bir yolculuk yapacak ve bu teknolojileri tüm endüstriler için daha erişilebilir hale getirecek.