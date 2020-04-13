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HaberlerTeknoloji HaberleriOPPO, kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi verecek
GeriTeknoloji OPPO, kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi verecek
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Teknoloji
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:04,Son Güncelleme:

OPPO, kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi verecek

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OPPO, kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi verecek
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Oppo, 10 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında, belirli online satış noktalarından satın alınacak A5s , A5 2020 , A9 2020 ve Reno2 Z modellerinde, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz Ekran Garantisi kampanyasını başlattı.

OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 1 yıl içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek. 

Satın alınan ürünün Ekran Garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek. 

Kampanya, Vodafone, Turkcell, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'ın web siteleri ile Hepsiburada, Trendyol, N11, Çiçeksepeti, GittiGidiyor ve ePTT AVM gibi online alışveriş sitelerindeki belirli satış noktalarından alınan ürünlerde geçerli olacak.

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